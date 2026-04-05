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Futebol Internacional
Árbitro alemão Daniel Siebert dirige receção do Sporting ao Arsenal
O alemão Daniel Siebert foi hoje nomeado pela UEFA para arbitrar o encontro de terça-feira entre Sporting e Arsenal, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol.
Numa equipa de arbitragem 100% germânica, Daniel Siebert vai ser auxiliado por Jan Seidel e Rafael Foltyn, com Daniel Schlager como quarto árbitro.
O VAR vai ter como responsável Bastian Dankert, que terá como assistente Sören Storks.
Quanto ao outro encontro de terça-feira, será o inglês Michael Oliver a dirigir a receção do Real Madrid ao Bayern Munique.
O Sporting, bicampeão nacional em título, recebe na terça-feira os ingleses do Arsenal, líderes da Premier League, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.
O jogo está agendado para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a segunda mão marcada para 15 de abril, em Londres.
A formação ‘leonina’ procura uma inédita presença nas meias-finais da principal competição europeia de clubes e tornar-se a primeira equipa portuguesa a atingir esta fase desde o FC Porto campeão europeu em 2003/04.
O VAR vai ter como responsável Bastian Dankert, que terá como assistente Sören Storks.
Quanto ao outro encontro de terça-feira, será o inglês Michael Oliver a dirigir a receção do Real Madrid ao Bayern Munique.
O Sporting, bicampeão nacional em título, recebe na terça-feira os ingleses do Arsenal, líderes da Premier League, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.
O jogo está agendado para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a segunda mão marcada para 15 de abril, em Londres.
A formação ‘leonina’ procura uma inédita presença nas meias-finais da principal competição europeia de clubes e tornar-se a primeira equipa portuguesa a atingir esta fase desde o FC Porto campeão europeu em 2003/04.