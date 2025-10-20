Árbitro esloveno Rade Obrenovic dirige Sporting-Marselha

A equipa liderada pelo árbitro de 35 anos para o jogo no Estádio José Alvalade integra ainda os assistentes Jure Praprotnik e Grega Kordez e o quarto árbitro Martin Matosa, enquanto Matej Jug será o videoárbitro (VAR) e no AVAR estará o belga Bram Van Driessche.



Esta é a segunda vez que Obrenovic dirige jogos de equipas portuguesas, depois de em 27 de novembro de 2024 ter arbitrado o triunfo do Benfica em casa do Mónaco, por 3-2, também na fase de liga da Liga dos Campeões.



O esloveno cruzou-se ainda num dérbi entre Sporting e Benfica na Youth League de 2022, que os ‘encarnados’ venceram por um expressivo 4-0, garantindo a passagem às meias-finais da competição que acabariam por conquistar.



Sporting e Marselha chegam à terceira jornada irmanados na classificação, com três pontos cada, e defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20:00 (hora em Lisboa).



Nas duas primeiras rondas, o Sporting somou uma vitória sobre os cazaques do Kairat Almaty (4-1) e uma derrota em casa dos italianos do Nápoles (2-1), enquanto o Marselha foi derrotado na visita ao Real Madrid (2-1), antes de golear o Ajax (4-0), no Vélodrome.

