Árbitros do dérbi apresentam queixa contra adepto

João Pinheiro foi o árbitro principal do dérbi da penúltima ronda do campeonato, no sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, enquanto Gustavo Correia foi o quarto árbitro, tendo ambos sido insultados e ameaçados pelo adepto que, após o fim do encontro, invadiu o relvado.



Fonte próxima da equipa de arbitragem confirmou que João Pinheiro pediu que este adepto fosse identificado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que, no sábado, disse à Lusa que estava em vias de ser identificado formalmente.



Da operação policial ao dérbi, a PSP tinha feito uma detenção, por tentativa de atropelamento a um agente policial, e identificado 10 adeptos.



Após a igualdade no jogo "grande" da 33.ª ronda da I Liga, Sporting e o Benfica seguem para a 34.ª e última jornada com os mesmos 79 pontos, sendo que os campeões nacionais têm vantagem no confronto direto com os rivais, bastando aos "leões" não fazer pior na receção ao Vitória de Guimarães do que as "águias" na visita ao Sporting de Braga.