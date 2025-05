Argel e Joelson Fernandes fazem a antevisão do jogo apelidado de "dérbi do século"

Os eternos rivais defrontam-se no próximo sábado às 18h00 e desse jogo no Estádio da Luz poderá sair o novo campeão nacional naquele que já é apelidado por muitos como o clássico, ou, o dérbi do século.Argel, antigo central do Benfica não tem dúvidas, mais do que nunca, é neste jogo e neste contexto que os adeptos podem fazer toda a diferença ao transformarem a Luz num inferno.Entrevistado pelo jornalista da Antena 1 Nuno Matos, Argel prevê um dérbi essencialmente equilibrado, mas com ligeiro favoritismo do Benfica.Mais do que qualquer jogador a força do coletivo fará a diferença para decidir o dérbi e quem sabe o título de campeão nacional.Argel foi campeão nacional pelo Benfica em 2005 na antevisão a um dérbi que foi igualmente projetado na Antena 1 por Joelson Fernandes.O ainda jovem jogador formado no Sporting destaca o antigo colega e amigo Eduardo Quaresma que foi fundamental para agarrar os leões à liderança da I Liga.Atualmente no Hatayspor da Turquia, Joelson Fernandes estará muito atento ao dérbi e, por isso, também perguntámos quem pode decidir esta partida. O jovem jogador apenas pediu a vitória do Sporting.E o que esperar do clássico. Joelson Fernandes deu o seu palpite ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos.O desejo de Joelson Fernandes. Cabe aqui recordar que o dérbi dos dérbis, aquele que pode decidir o título, joga-se no próximo sábado dia 10 de maio, no Estádio da Luz e é para seguir com relato, comentários e reportagem na Antena 1.