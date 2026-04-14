Sporting
Liga dos Campeões
Arsenal com cinco `baixas` no último treino antes da receção ao Sporting
Os futebolistas Bukayo Saka, Odegaard, Timber, Declan Rice e Calafiori falharam hoje o último treino do Arsenal antes da receção ao Sporting, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.
Os cinco jogadores não participaram na sessão durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, embora essa ausência não indique que estejam fora do embate de quarta-feira.
Calafiori e Odegaard foram titulares na vitória dos londrinos frente aos ‘leões’ na semana passada, por 1-0, mas estiveram ausentes do jogo de sábado diante do Bournemouth, para a Liga inglesa, que os 'gunners' perderam por 2-1 e no qual Declan Rice jogou os 90 minutos.
Saka e Timber, que jogaram pela última vez durante o mês de março, ainda estão em processo de recuperação das respetivas lesões, tal como o médio Mikel Merino, que fez o derradeiro encontro em 25 de janeiro, diante do Manchester United.
O Arsenal vive a pior fase da temporada, tendo perdido três dos últimos quatro jogos disputados, dos quais a final da Taça da Liga inglesa, frente ao Manchester City, e os quartos de final da Taça de Inglaterra, diante do Southampton.
A equipa de Mikel Arteta irá jogar a segunda mão da eliminatória europeia contra o Sporting na quarta-feira, às 20:00, em Londres, tendo a possibilidade de se apurar pela quarta vez da história para as meias-finais da prova 'milionária’.
Calafiori e Odegaard foram titulares na vitória dos londrinos frente aos ‘leões’ na semana passada, por 1-0, mas estiveram ausentes do jogo de sábado diante do Bournemouth, para a Liga inglesa, que os 'gunners' perderam por 2-1 e no qual Declan Rice jogou os 90 minutos.
Saka e Timber, que jogaram pela última vez durante o mês de março, ainda estão em processo de recuperação das respetivas lesões, tal como o médio Mikel Merino, que fez o derradeiro encontro em 25 de janeiro, diante do Manchester United.
O Arsenal vive a pior fase da temporada, tendo perdido três dos últimos quatro jogos disputados, dos quais a final da Taça da Liga inglesa, frente ao Manchester City, e os quartos de final da Taça de Inglaterra, diante do Southampton.
A equipa de Mikel Arteta irá jogar a segunda mão da eliminatória europeia contra o Sporting na quarta-feira, às 20:00, em Londres, tendo a possibilidade de se apurar pela quarta vez da história para as meias-finais da prova 'milionária’.
(Com Lusa)