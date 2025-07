Arsenal sobe oferta por Gyökeres e aproxima-se das pretensões do Sporting

Assim sendo, o Arsenal coloca um pacote 'possível' de 80 milhões de euros que cumpre com as exigências do Sporting. Só que o presidente leonino Frederico Varandas quer garantir no mínimo 70 milhões de euros de entrada, o que significa que há uma distância de 5 milhões entre as partes.



Os clubes, Sporting e Arsenal, continuam a negociar e não existe ainda um valor fechado, sendo provável que tal possa acontecer nas próximas horas.



Entretanto, Viktor Gyökeres já não terá de se apresentar em Alcochete amanhã, segunda-feira, dia 7 de julho. O goleador sueco, melhor marcador nacional e europeu em número de golos, tem regresso aos trabalhos marcado para dia 11, tal como Geovany Quenda e Conrad Harder, que estiveram no Europeu sub-21.