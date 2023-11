Artur Soares Dias arbitra dérbi entre Benfica e Sporting pela nona vez

O árbitro da Associação de Futebol do Porto, de 44 anos e internacional desde 2010, vai ter como assistentes no Estádio da Luz, em Lisboa, Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto o quarto árbitro vai ser Fábio Veríssimo e no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins.



Artur Soares Dias já esteve em oito dérbis como árbitro principal, o primeiro dos quais em 2011 e o último já este ano, mas apenas dois foram no Estádio da Luz, precisamente os últimos, tendo os outros seis sido no Estádio José Alvalade.



No dérbi ‘apitado’ pelo árbitro do Porto, o Benfica venceu três vezes (todas fora, em 2010/11, 2015/16 e 2018/19) e o Sporting outras três (duas em casa, em 2011/12 e 2020/21, e uma fora, em 2021/22), registando-se ainda dois empates (2016/17 e 2022/23).



Na contabilidade destes oito jogos, todos para o campeonato, o Benfica não ganha ao Sporting com arbitragem de Soares Dias desde 2019 (4-2 em Alvalade), enquanto o Sporting teve a sua última vitória em dezembro de 2021 (3-1), na Luz.



O último jogo de Soares Dias entre ‘águias’ e ‘leões’ corresponde à primeira volta da última época, com um empate 2-2, o mesmo resultado que se verificaria na segunda volta, em maio, mas então em Alvalade, com arbitragem de João Pinheiro.



No jogo da primeira volta, no Estádio da Luz, em 15 de janeiro, o Sporting esteve a ganhar por 1-0 (autogolo de Bah, 28 minutos) e 2-1 (Pedro Gonçalves, de grande penalidade, aos 53), com o Benfica a empatar por Gonçalo Ramos, aos 37 e 64.



Entre os árbitros em atividade, Artur Soares Dias é quem acumula mais dérbis e clássicos, também com o FC Porto, num total de 25 jogos, 10 entre Benfica e FC Porto, oito entre Benfica e Sporting, e sete entre FC Porto e Sporting.



O dérbi entre Sporting, líder do campeonato com 28 pontos, e o campeão Benfica, segundo, com 25, está marcado para domingo, às 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.