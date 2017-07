Augusto Inácio: Sporting fez aposta forte para ser campeão

Mário Aleixo - RTP 12 Jul, 2017, 12:26 / atualizado em 12 Jul, 2017, 12:26 | Sporting

A equipa leonina está em estágio na Suíça até ao próximo dia 18 e esta quarta feira defronta a formação turca no Stade do Censuy, em Rennes, a partir das 19h30 hora portuguesa.



È bem provável que o treinador Jorge Jesus dê os primeiros minutos de jogo aos reforços Fábio Coentrão e Mathieu com Doumbia e André Pinto à espreita.



Quem está fora da equipa e na porta de saída do clube é Bryan Ruiz.



A treinar no Egito Augusto Inácio, um técnico que sabe o que é ser campeão pelo Sporting, e à distância, questionado pelo jornalista Alexandre Afonso, explicou em sua opinião o porquê de Jorge Jesus prescindir de Bryan Ruiz.





Numa antevisão do que poderá ser a época futebolística em Portugal o técnico analisou os três “grandes” desta forma:“Sporting reforçou-se e está a apostar forte para ser campeão”.“Benfica tem uma almofada de conforto mas a polémica dos ‘emails’ pode fragilizá-lo”“FC Porto convive com a obrigação de cumprir o ‘fair-play’ financeiro da UEFA mas é um clube ganhador”.O adversário dos “leões”- Fenerbahçe -, conta com alguns jogadores de primeira linha como o guarda-redes kameni, o lateral Vander der Wiel, os centrais Kjaer e Skrtel, os médios Topal, Souza e Valbuena, para lá da estrela Van Persie.O presidente Bruno de Carvalho junta-se à equipa no fim de semana falhando os jogos com o Fenerbahçe e o Valência (quinta feira).