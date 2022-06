Aurélio Pereira destaca mais-valia de Ronaldo

No decorrer das comemorações do 20.º aniversário da Academia que ostenta o nome do avançado do Manchester United, de 37 anos, Aurélio Pereira admitiu que não sabia "responder" quanto a um eventual regresso de Ronaldo ao clube no qual se formou e do qual saiu em 2003, mas destacou a importância da marca do jogador na formação do Sporting.

"Não posso responder a uma pergunta dessas. O futuro a Deus pertence. Mas ele será sempre do Sporting. Jogando ou não jogando, é considerado por todos nós uma mais-valia como homem e como atleta", frisou Aurélio Pereira, logo após uma mesa redonda em que participou com José Couceiro, José Manuel Torcato e Paulo Bento.

Já depois de elogiar as instalações da Academia, que "está aí para as curvas", Aurélio Pereira destacou que o Sporting quer ter "uma formação vencedora e de vencedores" e elogiou ainda o papel do atual treinador da equipa principal, Rúben Amorim, para alcançar esse objetivo.

"Há uma estratégia da administração e o treinador é funcionário do clube, tem de responder a essa chamada. Rúben Amorim é um rapaz que se interessa pela formação, muito acessível. Sai do treino dos seniores e vem logo direito aqui aos campos para ver o que se passa. Está sempre atento", revelou.

De resto, questionado sobre qual será o próximo grande craque a sair da Academia dos "leões", Aurélio Pereira garantiu que cada vez tem "mais dúvidas sobre talentos" e aproveitou para deixar "farpas" a quem acaba por prejudicar a formação dos jovens.

"Agora é só 'Cristianos Ronaldos' por todo o lado e os pais a quererem ser (o empresário de futebolistas) Jorge Mendes. Quem está no Sporting tem sempre talento. Depois, há os que conseguem ultrapassar as dificuldades e outros, não. Faz toda a diferença a personalidade do atleta e não deixar envolver-se por empresários com 10 ou 11 anos", atirou Aurélio Pereira.

A Academia do Sporting foi inaugurada em 21 de junho de 2002 e alberga as principais equipas de futebol profissional e de formação do Sporting, assim como a equipa de futebol feminino.

A estrutura de formação do clube de Alvalade já celebrou 23 títulos de campeão nacional dos escalões jovens desde a sua inauguração, nomeadamente sete de sub-19, sete de sub-17 e nove de sub-15.

Ao todo, 65 jogadores que passaram pelas instalações de Alcochete já se estrearam na equipa principal dos "leões", segundo uma nota informativa divulgada pelo clube.