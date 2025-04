"Aurélio Pereira é um dos grandes do Sporting"

"Aurélio Pereira é um dos grandes da história do Sporting, são dias difíceis para nós sportinguistas. O Sporting foi pioneiro, há mais de quatro décadas, no trabalhar e desenvolver o jovem jogador, na formação, e Aurélio foi o seu cérebro. A partir daí, todo o futebol português se desenvolve a partir dele”, recorda o alto dirigente do clube ‘verde-e-branco’.



Frederico Varandas recordou que, entre os muitos jogadores lançados pelo Sporting a partir da sua formação e descobertos por Aurélio Pereira, incluem-se “dois Bolas de Ouro [Luís Figo e Cristiano Ronaldo] e um deles o melhor da história, um Bola de Prata [Paulo Futre] e gerações de dezenas de jogadores portugueses, que falam pelo trabalho que Aurélio deixa, não só ao Sporting, mas também ao desporto nacional”.



“O senhor Aurélio era não só um grande olheiro, não só muito bom na parte das relações humanas com os jogadores e o desenvolvimento deles, mas também um grande sportinguista que sempre tratou muito bem o Sporting. O Sporting vai estar sempre muito agradecido por tudo o que fez por nós. A melhor forma de o homenagear e honrar o seu nome é continuar a formar jogadores na equipa principal e nas seleções nacionais”, completou o presidente sportinguista, junto à Igreja de São Baptista, no Lumiar, em Lisboa, onde decorre o seu velório.



Também presente para homenagear Aurélio Pereira esteve Augusto Inácio, antigo futebolista e treinador do Sporting, que enalteceu o caráter e carreira de êxito do antigo ‘olheiro’ e descobridor de talentos, com quem mantinha uma relação de amizade e muito respeito.



“Tínhamos uma relação muito bonita. Era um homem simples, que tinha um humor bastante apurado, mas acima de tudo um grande sportinguista, com uma visão muito grande para descobrir aquilo que outros não veem. As coisas foram-se alargando e ele foi marcando a diferença. Curiosamente, os rivais também lamentam esta perda, porque sabem que foi ele o pioneiro. Por isso, é uma figura importante do Sporting e do futebol português que desaparece”, define o antigo técnico, campeão nacional pelo clube de Alvalade em 1999/2000.



Também campeão nacional com a camisola do Sporting, mas em 2001/2002, João Vieira Pinto lembrou que, também ele, foi detetado por Aurélio Pereira, mas acabou por não aceitar o seu convite.



“Há 40 anos, tinha eu 13 e estava no Boavista, fui a um torneio do Sport Lisboa e Évora e, no final, ele convidou-me para ir para o Sporting, mas acabei por não ir. Era um homem muito educado e espero que todos tenham aprendido com ele”, afirmou o antigo internacional português.



