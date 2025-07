Avançado colombiano Luis Suárez realiza primeiro treino no Sporting

Um dia depois de ter assinado um contrato de cinco épocas com o bicampeão nacional, o ponta de lança que chegou proveniente dos espanhóis do Almería, da II Liga espanhola, esteve pela primeira vez às ordens do treinador Rui Borges, no relvado da academia do clube, em Alcochete.



O avançado, de 27 anos, que estava há duas temporadas e meia no Almería, tendo marcado 31 golos em 43 jogos em 2024/25, a melhor da sua carreira, poderá vir a ser opção na frente de ataque ‘leonina’ contra os 'encarnados'.



Na quarta-feira, os ‘verdes e brancos’ voltam a treinar, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social, antes de ter início a conferência de imprensa de antevisão ao encontro, pelas 12:30, que contará com a presença do treinador e de um jogador a designar.



O jogo entre o Sporting, bicampeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, e o Benfica, que vai decidir o primeiro título da nova época, está agendado para quinta-feira, pelas 20:45, no Estádio Algarve.



‘Leões’ ou águias’ vão suceder ao FC Porto, a equipa com mais títulos (24) e que conquistou o troféu na edição passada, derrotando o Sporting por 4-3, após prolongamento, depois de um empate 3-3 no tempo regulamentar.