Avançado dinamarquês Conrad Harder é reforço do Sporting por 19 milhões de euros

“A Sporting SAD informa que chegou a acordo com o clube dinamarquês FC Nordsjaelland para a aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Conrad Harder Weibel Schandorff pelo montante fixo de €19.000.000,00”, refere o clube em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Os ‘leões’ acrescentam que o clube dinamarquês ficou com o direito a receber o montante correspondente a 20 por cento da mais-valia de uma futura transferência, sendo que essa percentagem “poderá ser reduzida para até 10 por cento, por opção da Sporting SAD ou em função da concretização de determinados objetivos desportivos de natureza individual e coletiva até ao montante máximo variável de três milhões de euros”.



Conrad Harder assinou um contrato com os ‘leões’ por cinco épocas, até 30 de junho de 2029, com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.



O jogador, de apenas 19 anos, é a segunda contratação mais cara da história do Sporting, apenas atrás dos 20 ME pagos pelo goleador sueco Viktor Gyökeres ao Coventry, no ano passado.



Harder fez toda a formação no emblema do seu país, estreando-se pela equipa principal em junho de 2023.



Na época passada, em 2023/24, estabeleceu-se no plantel sénior do emblema de Farum, somando sete golos em 32 jogos, nove dos quais como titular, entre Liga dinamarquesa, Taça da Dinamarca e Liga Conferência.



Nesse período, foi companheiro de equipa do benfiquista Andreas Schjelderup, que estava emprestado ao Nordsjaelland.



O internacional sub-19 pela Dinamarca é o quarto reforço assegurado pelos ‘leões’ para esta época, juntando-se ao guarda-redes bósnio Kovacevic, ao defesa belga Debast e ao extremo uruguaio Maximiliano Araújo.