Avançado neerlandês Bas Dost termina a carreira aos 36 anos

Parabéns pela grande carreira e boa sorte nesta nova etapa, Leão 🍀 pic.twitter.com/b3a5gtg5sC — Sporting CP (@SportingCP) September 26, 2025

Após fazer formação no FC Emmen, Bas Dost teve passagens, para além de Sporting e Wolfsburgo, pelo Heracles Almelo, Heerenveen, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, FC Utrecht e NEC.





(c/ Lusa)

O jogador, agora com 36 anos, fez a revelação ao jornal neerlandês, afirmando que apesar de ter autorização para regressar aos relvados não quer colocar a saúde em risco.“Não quero arriscar a minha vida. Não consigo expressar por palavras o quanto estou grato pela ajuda e assistência que tive naquele momento”, declarou.Bas Dost colapsou em campo em outubro de 2023 numa partida frente ao AZ Alkamaar, quando representava o NEC Nijmegen. Teve uma paragem cardíaca e não regressou aos relvados.Para além de ter sido internacional pela seleção dos Países Baixos, por 18 vezes, Bas Dost notabilizou-se por passagens pelo Wolfsburgo e Sporting. No clube português, para além dos golos, a sua passagem ficou marcada por ter sido uma das vítimas do ataque à Academia de Alcochete.Apesar do episódio menos bom, que garante ter deixado traumas, Bas Dost foi uma das principais figuras do Sporting entre 2016 e 2019. Participou em 127 jogos nos quais marcou 93 golos e fez 14 assistências. Conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.O clube leonino lembrou, nas redes sociais, a passagem do jogador por Alvalade e desejou-lhe sorte na “nova etapa”.