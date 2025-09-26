Avançado neerlandês Bas Dost termina a carreira aos 36 anos
O avançado neerlandês Bas Dost revelou esta sexta-feira que vai colocar um ponto final na carreira. Bas Dost, que representou o Sporting em três temporadas, não jogava desde 2023, altura em que colapsou em campo com problemas cardíacos numa partida da liga holandesa.
O jogador, agora com 36 anos, fez a revelação ao jornal neerlandês Algemeen Dagblad, afirmando que apesar de ter autorização para regressar aos relvados não quer colocar a saúde em risco.
“Não quero arriscar a minha vida. Não consigo expressar por palavras o quanto estou grato pela ajuda e assistência que tive naquele momento”, declarou.
Bas Dost colapsou em campo em outubro de 2023 numa partida frente ao AZ Alkamaar, quando representava o NEC Nijmegen. Teve uma paragem cardíaca e não regressou aos relvados.
Para além de ter sido internacional pela seleção dos Países Baixos, por 18 vezes, Bas Dost notabilizou-se por passagens pelo Wolfsburgo e Sporting. No clube português, para além dos golos, a sua passagem ficou marcada por ter sido uma das vítimas do ataque à Academia de Alcochete.
Apesar do episódio menos bom, que garante ter deixado traumas, Bas Dost foi uma das principais figuras do Sporting entre 2016 e 2019. Participou em 127 jogos nos quais marcou 93 golos e fez 14 assistências. Conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.
O clube leonino lembrou, nas redes sociais, a passagem do jogador por Alvalade e desejou-lhe sorte na “nova etapa”.
Parabéns pela grande carreira e boa sorte nesta nova etapa, Leão 🍀
Após fazer formação no FC Emmen, Bas Dost teve passagens, para além de Sporting e Wolfsburgo, pelo Heracles Almelo, Heerenveen, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, FC Utrecht e NEC.
