Basquetebol. Joshua Patton regressa ao Sporting

O jogador de 25 anos, com 2,03 metros, saiu no verão para os israelitas do Hapoel Gilboa Galil, estando agora de regresso, depois de ter representado os Sacramento State Hornets (liga universitária dos Estados Unidos) e os ucranianos do BC Odesa antes de chegar ao Sporting.", afirmou o atleta aos meios de comunicação do emblema liderado por Frederico Varandas.Joshua Patton realçou que teve "saudades" dos colegas e dos adeptos, sublinhando que teve "muitas memórias vitoriosas do ano passado", pelo que queria voltar.O basquetebolista acrescentou que durante a passagem pelo basquetebol israelita evoluiu em certos aspectos do jogo e quer demonstrá-lo em Portugal.", sublinhou, mostrando-se "entusiasmado" por trabalhar com Pedro Nuno Monteiro, o novo treinador dos verde e brancos.Em 2021/2022, Joshua Patton conquistou a Taça de Portugal, a Supertaça e a Taça Hugo dos Santos, tendo ficado apenas a faltar a Liga.", lançou.