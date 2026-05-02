Basquetebol. Sporting vence Imortal e vai à final da Taça Hugo dos Santos

Num encontro que não terá tido mais do que duas centenas de espetadores, os “leões” impuseram-se a um adversário que só nos primeiros instantes deu luta, demonstrando depois grandes carências na luta junto às tabelas.



O Sporting conseguiu 49 ressaltos, dos quais 32 defensivos, e a equipa algarvia ficou-se por 29, tendo sido este o fator que mais pesou no resultado final.



O Imortal começou bem e abriu o marcador com um lançamento sob o cesto de Niels Lane e só no segundo minuto o Sporting pontuou pela primeira vez, por Maleek Harden-Hayes.



Os “leões” empataram a seis pontos quando havia cinco minutos jogados e pouco depois passaram para a frente com dois lances livres de Miguel Correia, que os conquistou após uma ação individual.



Dois lances livres convertidos por André Silva permitiram à equipa algarvia vencer o primeiro período por 15-16, uma vantagem curta que o Sporting anulou no parcial seguinte com uma autoridade que o adversário não soube contestar.



O resultado saltou então para 24-17, sempre com o Sporting dominador na sua área defensiva e a ser mais eficaz a nível ofensivo e o Imortal ficar para trás, vítima da sua fragilidade no processo ofensivo e luta junto às tabelas.



Francisco Amarante, com nove pontos marcados, Brandon Johns Jr, com seis ressaltos conquistados, e a energia de Miguel Correia fizeram com que o Sporting saísse para o intervalo a ganhar por 41-32.



As duas equipas estiveram sem pontuar durante os dois primeiros minutos do terceiro período, situação quebrada com dois lances livres concretizados por Brandon Johns Jr.



Mais forte no plano físico e individual, o Sporting impôs-se no terceiro parcial e partiu para os dez minutos finais com 13 pontos a mais do que o Imortal, que, porém, nunca se entregou procurando manter-se na luta pelo resultado até ao fim através da sua garra.



Sem nada a perder, o Imortal arriscou tudo no derradeiro período, com André Silva esteve em bom plano (20 pontos marcados), e isso permitiu-lhe evitar que o opositor fugisse no marcador, mas com os “leões sempre atentos e a controlar para, assim, garantir o triunfo na primeira meia-final desta prova.



A equipa leonina fica a aguardar pela segunda meia-final, entre o Benfica e a Oliveirense, para saber quem será o seu adversário na final marcada para este domingo, às 17:00, no mesmo recinto.