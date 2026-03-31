Benfica e Sporting batem recordes nacionais dos 4x100 metros estilos
Benfica e Sporting estabeleceram hoje novos recordes nacionais absolutos na estafeta de 4x100 metros estilos masculinos e femininos, respetivamente, nos Nacionais de natação, que hoje terminaram, em Coimbra.
Tomás Januário, Diogo Ribeiro, Carlos Nunes e Gustavo Ribeiro concluíram a sua prova em 3.41,31 minutos, retirando dois centésimos a um registo que já era do Benfica.
No setor feminino, Maria Moura, Laura Barbeito, Madalena Cerdeira e Anna Fomina fizeram a prova em 4.12,94 minutos, batendo um recorde absoluto de 4.14,70 que o Algés de Dafundo detinha desde 2019.
Diogo Ribeiro venceu ainda os 100 metros livres, em 48,38 segundos, quando o seu recorde está em 47,98, enquanto Anna Fomina se impôs em 56,27, quando o melhor registo pertence a Francisca Martins, em 55,88.
Nos 200 bruços, Gabriel Lopes (Louzan) ganhou em 2.16,60, enquanto Madalena Cerdeira (Sporting) se impôs em 2.30,71.
Camila Rebelo (Louzan) venceu os 400 estilos em 4.49,63 e o seu colega de equipa Ricardo Santos os 200 costas em 2.00,88.
Já Rui Pereira (ADRCCI Monte Maior) foi o mais rápido nos 800 livres, em 8.14,89, cabendo a Maria Pessanha (CN Funchal) o triunfo nos 200 costas, em 2.17,39.
Os Campeonatos Nacionais de juniores e seniores em piscina longa decorreram entre sábado e hoje, no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra, contando com a participação de 500 atletas de 79 clubes.
