Benfica multado por críticas à arbitragem na final da Taça de Portugal

O acórdão do Conselho de Disciplina (CD) da FPF dá conta de uma condenação dos ‘encarnados’ por unanimidade, no caso pela violação do artigo primeiro do artigo 77.º do regulamento disciplinar, relativo a “ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade”.



Em causa está um comunicado, de há três meses, na sequência da derrota na final da Taça, em que as ‘águias’ criticam os árbitros Luís Godinho e Tiago Martins, este último na qualidade de videoárbitro, considerando-os responsáveis pelo desaire na final, que foi decidida no prolongamento.



No acórdão hoje divulgado, conclui o CD que o comunicado “ultrapassa os limites de crítica objetiva”, por isso “ofendendo a sua honra, consideração e dignidade”.



Esta decisão condenatória é passível de recurso para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.