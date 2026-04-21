Benfica quer "mais um título" e Sporting "mostrar face nova" na Taça de Portugal de futsal

Na quarta-feira, inicia-se a 'final eight' da Taça de Portugal, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, com os encontros dos quartos de final, que têm Nun'Álvares, Viseu 2001, Leões de Porto Salvo, Benfica, Ferreira do Zêzere, Ladoeiro, Sporting e Famalicão como participantes.



Em antevisão à fase final da 28.ª edição da competição, o treinador do Sporting, Nuno Dias, lembrou a derrota na Taça da Liga, disputada em março, no mesmo recinto, às mãos do Leões de Porto Salvo, logo nos 'quartos'.



"É um sentimento de responsabilidade, como sempre. Ainda para mais depois da forma como correu a 'final eight' da Taça da Liga, vimos com muita vontade de mostrar uma face nova. E as aspirações são as mesmas de sempre, também. Queremos ganhar. Sempre com muito respeito por quem vamos encontrar. Estamos avisados, por experiências próprias e recentes, de que vamos encontrar muitas dificuldades, mas preparámo-nos para as enfrentar", disse.



Tendo sido o vencedor da última edição, encerrando o 'jejum' das duas épocas anteriores, o emblema 'leonino' terá pela frente um reencontro com Famalicão, após ter goleado o conjunto minhoto para o campeonato por 10-1, na sexta-feira.



Ainda assim, Nuno Dias não espera facilidades: "É um adversário que tem mudado ao longo da temporada. Melhorou. Venceu o Benfica recentemente [4-3] e tem estado muito bem. Vai, certamente, querer aproveitar mais esta oportunidade para mostrarem o seu valor".



Para o treinador famalicense, Hugo Oliveira, a presença nos 'quartos' é já um "motivo de grande orgulho", mas reserva-se ao direito de "sonhar" em chegar mais além na prova.



"Esperamos um jogo muito exigente. O adversário tem qualidade coletiva e jogadores que fazem a diferença, o Sporting não precisa de apresentação", explicou.



Já o campeão nacional Benfica, depois do recente sucesso na Taça da Liga, procura manter a senda de troféus, com o técnico Cassiano Klein a sublinhar a necessidade de olhar "jogo a jogo", preferindo manter unicamente o foco no duelo de quarta-feira, frente ao Leões de Porto Salvo.



"Trabalhamos muito para estar nas decisões, sabemos da dificuldade que vai ser, temos direito a um jogo somente, que é o jogo dos quartos de final e esperamos fazer o melhor para passar às meias-finais. Sabemos que vai ser um jogo desafiante, mas esperamos passar por ele, para continuar a sonhar com mais um título", realçou.



O técnico brasileiro alertou ainda para o "caráter competitivo" do adversário: "O Leões de Porto Salvo é uma equipa que tem todo o nosso respeito pela maneira que compete, pela maneira que disputa cada lance. Eu creio que a nossa equipa também tem um caráter competitivo muito parecido".



A equipa oeirense espera um jogo "extremamente competitivo", frisou o seu treinador, Cláudio Moreira, perante um Benfica "com qualidade e bem organizado".



"Numa competição a eliminar e de curta duração, como esta, há vários fatores decisivos. A concentração tem de estar no máximo em todos os momentos", alertou.



Os quartos de final, disputados inteiramente na quarta-feira, arrancam com duelo entre Nun'Álvares e Viseu 2001, às 11:00, seguindo-se o Ferreira do Zêzere - Ladoeiro, às 14:00.



O Sporting terá pela frente o Famalicão, às 18:00, sendo Benfica e Leões de Porto Salvo a encerrar a ronda, às 21:00.



A 28.ª edição da Taça de Portugal decorre entre quarta-feira e domingo, com todos os jogos a serem disputados no Pavilhão Multiusos de Gondomar.