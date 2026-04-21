Benfica-Sporting da Liga feminina joga-se na Luz em 01 de maio

Este será mais um dérbi entre as duas equipas no Estádio da Luz, palco que tem acolhido vários confrontos recentes entre os dois clubes para o campeonato.

O Benfica lidera a Liga feminina, com 39 pontos, mais oito do que o Sporting, segundo, e pode selar o `hexa` já na sábado, se vencer no sábado no reduto do Sporting de Braga (quinto, com 18) ou se as `leoas` perderam pontos na receção ao Rio Ave.

Se não garantir o título na 16.ª ronda, então a receção ao Sporting poderá ser decisiva.