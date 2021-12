Benfica-Sporting é jogo de cartaz que FC Porto pode aproveitar

Com dragões e leões invictos no topo da classificação, ambos com 32 pontos, e as águias a apenas um ponto, o jogo na sexta-feira no Estádio da Luz (21:15) poderá mexer com as contas na frente do campeonato.

A dificuldade do dérbi deixa o FC Porto teoricamente numa posição mais tranquila, com a equipa portista a entrar em campo um pouco antes, também na sexta-feira, a partir das 19:00, na ronda que antecede os jogos da Liga dos Campeões.

O dérbi disputa-se depois de uma ronda em que se falou do campeonato português pelas piores razões, com o jogo do Belenenses SAD frente ao Benfica da 12.ª jornada a terminar no início da segunda parte, por número insuficiente de jogadores nos azuis.

O Belenenses SAD foi a jogo com apenas nove jogadores, devido a um surto de covid-19 no plantel e ficou reduzida a seis, aos 48 minutos, depois de ter iniciado a segunda parte com sete.

No dérbi na Luz, o Benfica entra com a necessidade de não deixar fugir os dois principais adversários e quando ainda visita o FC Porto em 2021, em 30 de dezembro, na 16.ª jornada, depois de leões e dragões já se terem defrontado na quinta ronda (1-1).

Na sexta-feira, o Benfica deverá manter a estrutura das últimas rondas, sem Lucas Veríssimo, titularíssimo que se lesionou com gravidade no início de novembro, enquanto no Sporting a grande baixa deverá ser João Palhinha.

O influente médio saiu lesionado do jogo em casa com o Tondela, no domingo, e os leões indicaram, sem especificarem o tempo de paragem, que o médio titular em todos os jogos na I Liga apresenta uma lesão muscular.

Na Luz, Rúben Amorim procura a primeira vitória em casa do rival, depois de na última época ter perdido por 4-3, com o Benfica a impedir então a invencibilidade do Sporting no campeonato de 2020/21, uma semana após os leões se sagrarem campeões.

Em Portimão, um pouco antes, o FC Porto tentará manter a tendência dos últimos anos -- venceu consecutivamente nas seis últimas visitas para o campeonato -, num jogo em que os algarvios devem apostar em três centrais.

Noutros jogos, a 13.ª ronda vai decorrer já com mexidas nos bancos de Moreirense, que visita no sábado o Tondela (15:30), e Boavista, que recebe o Marítimo (18:00), depois de um período de maus resultados nos dois emblemas.

No Moreirense, o técnico João Henriques já não realizou o treino de início da semana, depois de uma campanha em que tem apenas uma vitória em 12 jogos e ocupa o lugar de play-off de descida e manutenção (16.º lugar).

Já no Boavista, sem vencer desde a terceira jornada e a dois pontos do lugar dos play-offs, o técnico João Pedro Sousa saiu, a caminho da Arábia Saudita, sendo substituído pelo regressado Petit.

Também no sábado, o Paços de Ferreira procura colocar um ponto final a uma longa seca sem vencer desde a quarta jornada, na receção ao Vitória de Guimarães.

A jornada tem ainda três jogos no domingo, com destaque para o possível duelo pelo quarto lugar, com a receção do Sporting de Braga, quarto com 22 pontos, ao Estoril Praia, quinto com 21.

Os bracarenses somam dois triunfos seguidos, enquanto os canarinhos não perdem há seis jogos, mas empataram os últimos três.

No mesmo dia, o lanterna-vermelha Santa Clara, sem vencer há oito jogos, recebe o Arouca, antes de um embate entre os minhotos do Gil Vicente e do Famalicão.

Para segunda-feira está agendado, com muitas dúvidas ainda quanto à sua realização, do encontro entre Vizela e Belenenses SAD (20:15) num momento em que a estrutura da equipa lisboeta cumpre isolamento devido às infeções pela estirpe Ómicron do coronavírus SARS-Cov2.

Programa da 13.ª jornada:

Sexta-feira

Portimonense - FC Porto, 19:00

Benfica - Sporting, 21:15

Sábado

Tondela - Moreirense, 15:30

Boavista - Marítimo, 18:00

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 20:30

Domingo

Santa Clara - Arouca, 15:30 (14:30 locais)

Gil Vicente - Famalicão, 18:00

Sporting de Braga - Estoril Praia, 20:30

Segunda-feira

Vizela - Belenenses SAD, 20:15