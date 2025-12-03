Benfica-Sporting. Rivais lisboetas jogam na Luz com `águias` mais pressionadas

O Benfica é terceiro classificado, com 28 pontos, a três do Sporting e a seis do FC Porto, que foi a Alvalade impor a única derrota ‘leonina’ (2-1), na quarta ronda, mas não passou do ‘nulo’ na receção às ‘águias’ (0-0), na oitava, no seu único deslize no campeonato.

A partir das 20h15, no Estádio da Luz, em Lisboa, os ‘encarnados’ medem forças com os bicampeões nacionais no terceiro embate entre ‘grandes’ na edição 2025/26 da prova, e último da primeira volta, vindo de ciclos de resultados e momentos exibicionais díspares.

Rui Borges e Bruno Lage permaneceram no comando das duas equipas, que tiveram pré-épocas distintas, com os ‘leões’ a enfrentarem negociações prolongadas pela venda aos ingleses do Arsenal do dianteiro sueco Viktor Gyökeres, autor de 97 golos em 102 jogos.













Pedro Gonçalves voltou aos relvados na última meia hora da receção vitoriosa ao Estrela da Amadora (4-0) e pode ser utilizado pelos ‘verdes e brancos’, cujo boletim clínico inclui Debast, Daniel Bragança, Nuno Santos e Fotis Ioannidis, tal como ocorre com Alexander Bah, Dodi Lukébakio, Bruma e Henrique Araújo no Benfica, que conta com Richard Ríos, suspenso no triunfo com reviravolta alcançado nos descontos na visita ao Nacional (2-1).





'Águias' venceram 49 das 91 receções aos 'leões' no campeonato



O Benfica lidera confortavelmente o histórico dos encontros em casa com o Sporting para a I Liga portuguesa de futebol, podendo conquistar na sexta-feira a 50.ª vitória, no 92.º encontro.



Depois de 91 jogos, ininterruptamente desde 1934/35, os ‘encarnados’ somam 49 triunfos (53,8%), contra apenas 16 dos ‘verde e brancos’ (17,6), num duelo com 26 empates e que as ‘águias’ também dominam nos golos (180 contra 118).



O Benfica assumiu o comando do histórico desde os primórdios e a sua superioridade também não tem sido colocada em causa pelo Sporting mais recentemente, embora os ‘leões’ tenham empatado dois dos últimos três embates.



Na época passada, a igualdade teve, porém, sabor a triunfo para o Sporting, num encontro, da 33.ª jornada da I Liga 2024/25, que poderia ter dado o título a qualquer uma das equipas, mas que acabou por adiar tudo para a derradeira ronda.



O conjunto de Rui Borges entrou na Luz na liderança, com os mesmos 78 pontos do Benfica, mas vantagem no confronto direto (1-0 em Alvalade) e melhor diferença de golos (85-26 contra 82-26), e seria campeão vencendo, enquanto o ‘onze’ de Bruno Lage subiria ao primeiro lugar em caso de triunfo e sagrar-se-ia campeão se ganhasse por dois golos.









A formação ‘leonina’ começou o jogo da melhor forma, adiantando-se logo aos quatro minutos, por Francisco Trincão, com o Benfica a restabelecer a igualdade aos 63, pelo turco Kerem Aktürkoglu, num jogo em que, aos 76, o grego Vangelis Pavlidis atirou ao poste esquerdo da baliza de Rui Silva.



Foi o segundo empate em três anos, depois do 2-2 de 2022/23, num período em que o Benfica só somou um triunfo, épico, por 2-1, em 2023/24, graças a dois golos nos descontos, apontados por João Neves (90+4) e Tengstedt (90+7).



Por seu lado, o Sporting venceu pela última vez em 2021/22, por 3-1, com golos de Pablo Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes, para os ‘leões’, e de Pizzi, que reduziu para os anfitriões já nos descontos.



Esta é a única vitória dos forasteiros nos últimos quatro jogos e também nos derradeiros nove, sendo preciso recuar a 2015/16 para encontrar o anterior triunfo do Sporting, um 3-0 no inesquecível regresso de Jorge Jesus à Luz.



Nos últimos 10 anos, o Benfica lidera, porém, com quatro vitórias, contra duas, mais quatro empates, e, alargando o espaço temporal para 19 (desde 2006/07), tem uma superioridade bem mais evidente, com 10 triunfos, contra os mesmos dois, mais sete igualdades.



O Sporting equilibrou a balança nos primórdios, com oito triunfos, contra 10 do Benfica, e logrou mesmo quatro vitórias num espaço de cinco anos, entre 1949/50 e 1953/54, mas, depois, os ‘encarnados’ assumiram o controlo.



Em mais de 70 anos, a equipa da Luz só sofreu mais oito derrotas, sendo que, de 1954/55 a 1993/94, ganhou 26 vezes, enquanto o Sporting só venceu duas, em 1965/66 (4-2, com um 'póquer' de Lourenço) e em 1985/86 (2-1), então ‘roubando’ o título ao Benfica e ‘entregando-o’ ao FC Porto.



Entre 1994/95 e 2007/08, o conjunto ‘leonino’ teve o seu melhor período, com apenas três derrotas em 13 jogos, e quatro vitórias (2-1 em 1994/95 e 2002/03 e 3-1 em 2003/04 e 2005/06).



Em matéria de goleadas, a formação da Luz conta dois triunfos por cinco golos de diferença, por 7-2 em 1945/46, com um 'hat-trick' de Mário Rui, e por 5-0 em 1978/79, com 'bis' de Reinaldo e João Alves.



O Benfica logrou ainda três triunfos por quatro golos: 5-1 em 1936/37, com 'bis' de Espírito Santo, 4-0 em 1958/59, época em que António Mendes e José Águas dividiram os golos, e 5-1 em 1970/71, muito por culpa de um 'hat-trick' de Artur Jorge.



Quanto ao Sporting, tem como melhores resultados os 4-1 de 1938/39 e 1947/48, sendo que, no segundo jogo, Peyroteo apontou os quatro golos ‘leoninos’, e os 3-0 de 2015/16.



Em termos individuais, a grande figura é o 'rei' Eusébio, que marcou sempre entre 1962/63 e 1967/68 e também não falhou entre 1970/71 e 1973/74, num total de 16 golos, quatro deles em 1972/73 (4-1).







Num fim de semana em que os ‘dragões’ visitam o Tondela, os rivais lisboetas procuram não perder mais terreno na luta pelo título, que discutiram entre si nas derradeiras duas épocas, vendo os ‘leões’ festejarem com distâncias de 10 e dois pontos, respetivamente.O Sporting não revalidava o estatuto de campeão português desde 1953/54 e acelerou o 21.º título ao empatar na Luz (1-1), a apenas uma jornada do fim do campeonato anterior, antes de ter selado a primeira ‘dobradinha’ em 23 anos com um triunfo perante o Benfica (3-1, após prolongamento), na final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, em Oeiras.O Benfica ficou pelos ‘oitavos’ do Mundial de clubes, nos Estados Unidos, ao perder com os ingleses do Chelsea, futuros campeões, e teve férias encurtadas antes do começo da nova temporada, assinalado pela presença nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.Em julho, na estreia oficial em 2025/26, Sporting e Benfica encontram-se no Algarve para a Supertaça Cândido de Oliveira, conquistada pelos ‘encarnados’ (1-0), com um tento do grego Vangelis Pavlidis, num desafio em que os ‘leões’ não contaram com Matheus Reis, suspenso devido à polémica resultante da decisão da Taça de Portugal.Por entre a reeleição em duas voltas do presidente Rui Costa, os ‘encarnados’ venceram nove das 15 partidas com Mourinho e não perderam nas provas nacionais, mas cederam nove pontos para a I Liga, diante do FC Porto e nas receções a Rio Ave (1-1) e Casa Pia (2-2), após o empate na Luz ante o Santa Clara (1-1), no último jogo na prova com Lage.O Benfica está nos ‘oitavos’ da Taça de Portugal e nas ‘meias’ da Taça da Liga, mas tem muito ameaçada a qualificação para a fase a eliminar da Liga dos Campeões, ao contrário dos ‘leões’, em zona de entrada direta nos ‘oitavos’ e também em todas as frentes nacionais.Os bicampeões portugueses chegam ao segundo dérbi da época na melhor série de resultados, com 11 jogos invictos e nove vitórias nos últimos 10 desafios - quatro das quais de forma seguida - nas diversas provas, tendo iniciado essa sequência na oitava jornada da I Liga, quando cederam nos instantes finais um empate caseiro face ao Sporting de Braga (1-1).Desde então, o Sporting nunca mais vacilou no campeonato onde tem o ataque mais eficaz, com 31 golos, nove pelo avançado colombiano Luis Suárez, que só fica atrás de Pavlidis, com 10.Se o Sporting não ganha na Luz desde 2021/22 nem triunfou em 10 jogos ante Mourinho, Rui Borges apenas venceu no tempo regulamentar dois dos oito embates entre ‘grandes’ disputados com os ‘leões’, clube pelo qual se estreou num êxito caseiro frente ao Benfica (1-0), em dezembro de 2024, na I Liga, na primeira de 50 partidas na equipa de Alvalade.