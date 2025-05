Benfica-Sporting. Um clássico decisivo

Os dois rivais lisboetas chegam à penúltima jornada empatados com 78 pontos, muito longe de FC Porto e Sporting de Braga, terceiro e quarto classificados, ambos 65, num inédito dérbi que pode dar o título às duas equipas.



Depois de ter vencido em casa na primeira volta por 1-0, com um golo do moçambicano Geny Catamo, o Sporting chega à Luz com vantagem no confronto direto, pelo que um triunfo lhe garantiria o bicampeonato, algo que não consegue desde a década de 1950, quando conseguiu o seu único "tetra", entre 1950/51 e 1953/54.



Se as contas para um possível 21.º título do Sporting são fáceis, as de um 39.º do Benfica também são simples de fazer, com os encarnados a terem de vencer por dois ou mais golos de vantagem para festejar junto dos seus adeptos.



Uma vitória por apenas um golo de diferença das "águias" adia a decisão do título para a última jornada, na qual o Benfica visita o Sporting de Braga, atual quarto, e o Sporting recebe o Vitória de Guimarães, quinto.



Vitória, empate e derrota



Neste cenário, ao Benfica bastaria empatar em Braga, sendo que até mesmo uma derrota podia dar o título aos encarnados, desde que o Sporting não triunfasse frente ao Vitória de Guimarães.



Uma derrota do Benfica em Braga e um triunfo do Sporting sobre os vimaranenses acabariam por ser resultados que beneficiaram os verdes e brancos, que, em igualdade nos pontos e no confronto direto, teriam uma melhor diferença de golos.



Em caso de igualdade no dérbi, o Sporting ficaria com vantagem no confronto direto e partia para a última jornada a precisar apenas de fazer o mesmo resultado que o Benfica.



O encontro entre os rivais lisboetas da 33.ª e penúltima jornada está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz, e vai ser arbitrado por João Pinheiro.