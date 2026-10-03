Benfica vence Sorting no dérbi de basquetebol com reviravolta no final

James Slater, com 21 pontos, nove ressaltos e duas assistências foi o melhor jogador do encontro. Do lado do Sporting, Liam O’Reilly, com 26 pontos, um ressalto e duas assistências foi o basquetebolista em evidência.



Com pouco mais de meia casa a assistir, as duas equipas, fortemente remodeladas relativamente à época passada, até no que respeita a treinadores – no Benfica Ainars Bagatskis e no Sporting Bernardo Pires renderam, respetivamente, os históricos Norberto Alves e Luís Magalhães –, entraram determinadas em aproveitar os erros e os espaços dados uma à outra.



Ainda antes do jogo começar, destaque para a homenagem feita ao ex-capitão do Benfica Makram Ben Romdhane, que cessou o vínculo com as águias após cinco temporadas onde foi tetracampeão, venceu uma Taça de Portugal, duas supertaças e uma Taça Hugo dos Santos, o que levou todo o pavilhão, inclusive jogadores e equipa técnica do Sporting, a aplaudi-lo.



O 19-19, que se verificava no final dos primeiros 10 minutos, era o espelho da igualdade entre as duas equipas, embora começasse a ser visível, sobretudo no segundo quarto, que os ‘encarnados’ estavam dependentes da ‘mão quente’ de James Slater, que chegou ao intervalo com 15 pontos na conta pessoal.



Já o Sporting possuía diversas soluções na finalização e embora chegasse ao intervalo na condição de vencedor, os magros três pontos não eram suficientes para que os ‘leões’ pudessem pensar em gerir a vantagem.



Foi com o ‘triplo’ de Luke Barrett que os ‘encarnados’ fizeram a reviravolta no marcador (55-52) a 01,53 minutos do final do terceiro quarto onde chegaram a vencer por 57-54.



O ‘tiplo’ de Broussard a abrir o último período abriu o apetite para o que faltava do encontro e depois de um ataque falhado do Sporting, os dois pontos de Daniel Relvão deixaram a Luz ao rubro já que passaram a ter uma vantagem de oito pontos (62-54).



Apesar de ter dominado as ações do jogo até ao último quarto, o Sporting acabou por claudicar nos últimos 10 minutos não conseguindo anular a fórmula atacante do Benfica, que colocava dois homens no contra-ataque para que um pudesse aproveitar a segunda bola caso o primeiro não conseguisse pontuar.



Quando Muhammad colocou o Benfica a vencer por 14 pontos (76-62) a cerca de 4,30 minutos do final, o encontro ficou praticamente sentenciado restando ao Sporting tentar minimizar os danos, contudo a equipa da Luz não facilitou vencendo por 84-71.



