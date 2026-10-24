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Benfica vence Sporting e lidera liga feminina
O Benfica goleou o Sporting por 4-1, na quinta jornada da liga feminina, e subiu à liderança da prova, deixando o rival mais longe na luta pelo título.
No primeiro dérbi da temporada, o Sporting entrou melhor no Estádio da Luz, com as ‘leoas’ a abrirem o marcador logo aos cinco minutos. Carla Armengol lançou Ana Dias no corredor direito, que apanhou Lena Pauels distraída e, num grande golo, inaugurou o marcador para a equipa de Micael Sequeira.
A resposta do Benfica surgiu ao minuto 11, com Nycole Raysla, após passe de Caroline Moller, a superiorizar-se a Ágata Filipa e a bater Cassie Coster para restabelecer o empate.
A partir daí, o Benfica assumiu as rédeas do jogo, perante um Sporting que parecia perdido e sem saber o que fazer, tendo primeira parte apenas voltado a criar perigo aos 23 minutos, com um remate ao oste de Ruby Grant.
Aos 31 minutos, o Benfica deu a ‘cambalhota’ no resultado: um bom trabalho na área de Froya Dorsin, que permitiu a Moller amortecer a bola para Anna Csiki fazer o 2-1.
Já depois de Cassie Coster ter conseguido impedir o terceiro golo do Benfica, a guarda-redes 'leonina' já foi impotente para impedir o terceiro golo no canto que se seguiu, tento apontado por Nycole Raysla.
A segunda parte foi mais ‘parada’ do que a primeira, com o Benfica a gerir o jogo e o Sporting a subir um pouco o nível, embora continuasse incapaz de trocar a bola de forma consistente.
Aos 57 minutos, surgiu o único lance de perigo ‘leonino’, numa recuperação de Beatriz Cameirão no meio campo, com a portuguesa a rematar da linha divisória e a obrigar Pauels a aplicar-se para evitar novo ‘golaço’ do Sporting.
Só aos 88 minutos é que o resultado chegou à goleada, com Andreia Norton a antecipar-se às centrais e a desviar um cruzamento vindo da direita para o 4-1 final.
Com este resultado, o Benfica ascende à liderança da liga feminina, com 12 pontos, tendo ainda um jogo em atraso, mais dois pontos do que o Sporting, segundo classificado.
Jogo no Estádio da Luz, em Lisboa.
Benfica – Sporting, 4-1.
Ao intervalo: 3-1.
Marcadoras:
0-1, Ana Dias, 05 minutos.
1-1, Nycole Raysla, 11.
2-1, Anna Csiki, 31.
3-1, Nycole Raysla, 41.
4-1, Andreia Norton, 88.
Equipas:
- Benfica: Lena Pauels, Catarina Amado, Diana Gomes, Tinkara Testen, Marit Lund, Anna Csiki, Pauleta (Carolina Tristão, 65), Lúcia Alves (Andreia Norton, 83), Caroline Moller (Flourish Sabastine, 83), Nycole Raysla (Chandra Davidson, 73) e Froya Dorsin.
(Suplentes: Michaely Bihina, Ana Borges, Demehin Blessing, Clarinha, Carolina Tristão, Andreia Norton, Chandra Davidson, Flourish Sabastine e Ziqin Shao).
Treinador: Ivan Batista.
- Sporting: Cassie Coster, Emma Ramírez, Ashley Barron, Georgia Eaton-Collins, Ágata Filipa, Andreia Bravo (Brenda Pérez, 65), Beatriz Cameirão, Carla Armengol (Neuza Besugo, 65), Ana Dias (Carolina Santigao, 76), Ruby Grant (Maísa Correia, 76) e Telma Encarnação (Joana Martins, 85).
(Suplentes: Julia Wozniak, Mackenzue Cherry, Madalena Marau, Tânia Rodrigues, Joana Martins, Brenda Pérez, Carolina Santiago, Maísa Correia e Neuza Besugo).
Treinador: Micael Sequeira.
Árbitra: Teresa Oliveira (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ruby Grant (71) e Telma Encarnação (73).
Assistência: 9.286 espectadores.
A resposta do Benfica surgiu ao minuto 11, com Nycole Raysla, após passe de Caroline Moller, a superiorizar-se a Ágata Filipa e a bater Cassie Coster para restabelecer o empate.
A partir daí, o Benfica assumiu as rédeas do jogo, perante um Sporting que parecia perdido e sem saber o que fazer, tendo primeira parte apenas voltado a criar perigo aos 23 minutos, com um remate ao oste de Ruby Grant.
Aos 31 minutos, o Benfica deu a ‘cambalhota’ no resultado: um bom trabalho na área de Froya Dorsin, que permitiu a Moller amortecer a bola para Anna Csiki fazer o 2-1.
Já depois de Cassie Coster ter conseguido impedir o terceiro golo do Benfica, a guarda-redes 'leonina' já foi impotente para impedir o terceiro golo no canto que se seguiu, tento apontado por Nycole Raysla.
A segunda parte foi mais ‘parada’ do que a primeira, com o Benfica a gerir o jogo e o Sporting a subir um pouco o nível, embora continuasse incapaz de trocar a bola de forma consistente.
Aos 57 minutos, surgiu o único lance de perigo ‘leonino’, numa recuperação de Beatriz Cameirão no meio campo, com a portuguesa a rematar da linha divisória e a obrigar Pauels a aplicar-se para evitar novo ‘golaço’ do Sporting.
Só aos 88 minutos é que o resultado chegou à goleada, com Andreia Norton a antecipar-se às centrais e a desviar um cruzamento vindo da direita para o 4-1 final.
Com este resultado, o Benfica ascende à liderança da liga feminina, com 12 pontos, tendo ainda um jogo em atraso, mais dois pontos do que o Sporting, segundo classificado.
Jogo no Estádio da Luz, em Lisboa.
Benfica – Sporting, 4-1.
Ao intervalo: 3-1.
Marcadoras:
0-1, Ana Dias, 05 minutos.
1-1, Nycole Raysla, 11.
2-1, Anna Csiki, 31.
3-1, Nycole Raysla, 41.
4-1, Andreia Norton, 88.
Equipas:
- Benfica: Lena Pauels, Catarina Amado, Diana Gomes, Tinkara Testen, Marit Lund, Anna Csiki, Pauleta (Carolina Tristão, 65), Lúcia Alves (Andreia Norton, 83), Caroline Moller (Flourish Sabastine, 83), Nycole Raysla (Chandra Davidson, 73) e Froya Dorsin.
(Suplentes: Michaely Bihina, Ana Borges, Demehin Blessing, Clarinha, Carolina Tristão, Andreia Norton, Chandra Davidson, Flourish Sabastine e Ziqin Shao).
Treinador: Ivan Batista.
- Sporting: Cassie Coster, Emma Ramírez, Ashley Barron, Georgia Eaton-Collins, Ágata Filipa, Andreia Bravo (Brenda Pérez, 65), Beatriz Cameirão, Carla Armengol (Neuza Besugo, 65), Ana Dias (Carolina Santigao, 76), Ruby Grant (Maísa Correia, 76) e Telma Encarnação (Joana Martins, 85).
(Suplentes: Julia Wozniak, Mackenzue Cherry, Madalena Marau, Tânia Rodrigues, Joana Martins, Brenda Pérez, Carolina Santiago, Maísa Correia e Neuza Besugo).
Treinador: Micael Sequeira.
Árbitra: Teresa Oliveira (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ruby Grant (71) e Telma Encarnação (73).
Assistência: 9.286 espectadores.
(Com Lusa)