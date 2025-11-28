Benfica visita Farense em 17 de dezembro, Sporting e FC Porto jogam a 18

Havia três datas possíveis para a realização dos encontros dos oitavos de final da prova rainha (16, 17 e 18 de dezembro), com o organismo a revelar hoje que vão ser disputados na quarta e na quinta-feira, com a exceção do jogo Caldas-Sporting de Braga, que se realizará no dia 23 de dezembro, às 18:45.

Os `encarnados`, finalistas vencidos da edição passada, joga no terreno do Farense, da II Liga, a partir das 20:45, e caso superem os algarvios, podem encontrar nos `quartos` o FC Porto, que tentará igualmente afastar o Famalicão à mesma hora, mas no dia seguinte, no Estádio do Dragão, no Porto.

Já o Sporting, bicampeão nacional e detentor do troféu, viaja até aos Açores, com o duelo ante o Santa Clara a ter início agendado para as 18:45 locais (19:45 em Lisboa).

A ronda começa com o confronto entre o Lusitano de Évora e o Fafe, duas equipas da Liga 3, a partir das 14:00, à mesma hora que o Vila Meã, a única equipa do Campeonato de Portugal em prova, será o anfitrião do secundário União de Leiria.

Ainda no dia 17, o Casa Pia recebe o Torreense, da II Liga, pelas 18:30, antes de o AVS visitar o Vitória de Guimarães, às 20:00.

Programa dos oitavos de final:

- Quarta-feira, 17 dez:

Lusitano de Évora (L3) -- Fafe (L3), 14:00.

Vila Meã (CP) -- União de Leiria (L2), 14:00

Casa Pia AC (I) - Torreense (II), 18:30

Vitória de Guimarães (I) - AVS (I), 20:00

Farense (II) - Benfica (l), 20:45

- Quinta-feira, 18 dez:

Santa Clara (I) - Sporting (I), 17:45 (18:45 em Lisboa)

FC Porto (I) - Famalicão (I), 20:45

- Terça-feira, 23 dez: