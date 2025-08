Bicampeão Sporting visita Casa Pia na abertura da I Liga de futebol de 2025/26

Naquele que será o seu segundo jogo oficial da época, depois de ter perdido na Supertaça com o rival Benfica (1-0), o Sporting procura entrar bem no campeonato, numa época em que ‘perdeu’ o goleador Viktor Gyökeres, transferido para o Arsenal.



O treinador Rui Borges deverá já contar com o ‘substituto’ Luis Suárez, avançado que chegou no final de julho e entrou no embate da Supertaça, já na parte final, rendendo o dinamarquês Conrad Harder.



A primeira jornada da Liga está marcada pelo adiamento do jogo do Benfica, devido à participação dos ‘encarnados’ nas eliminatórias de qualificação para a Liga dos Campeões, razão pela qual o vice-campeão receberá o Rio Ave apenas em 23 de setembro.



A estreia do também candidato FC Porto foi igualmente adiada, mas já para segunda-feira, face à morte súbita de Jorge Costa, antigo internacional português e atual diretor de futebol dos ‘dragões’, vítima na terça-feira de uma paragem cardiorrespiratória, aos 53 anos.



Os ‘dragões’, em ambiente de consternação, recebem na segunda-feira o Vitória de Guimarães (20:45), em jogo de estreia para o treinador italiano Francesco Farioli, mas também para Luís Pinto, técnico que se estreia nos vimaranenses. Os dois treinadores são absolutos estreantes não só nos clubes, mas também na I Liga portuguesa.



A ronda terá ainda jogos no sábado, com Nacional-Gil Vicente (15:30) e Arouca-AVS (20:30), e no domingo, com Famalicão–Santa Clara (17:00), Moreirense–Alverca (20:30) e Sporting de Braga– Tondela (20:30).



Santa Clara e Sporting de Braga jogam três dias depois de competirem na qualificação da Liga Conferência e Liga Europa, respetivamente, num dia em que Alverca e Tondela marcam o regresso ao escalão maior do futebol português.



O Alverca, que visita Moreira de Cónegos, não competia na I Liga desde 2003/04, enquanto o Tondela, que jogará no reduto do Sporting de Braga na ronda inaugural, está de regresso depois de uma última participação em 2021/22.