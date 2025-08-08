Bicampeão Sporting visita Casa Pia no pontapé de saída da I Liga de futebol

O embate entre ‘leões’ e ‘gansos’ tem início marcado para as 20:00, em jogo com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de futebol do Porto e que marca o arranque do campeonato, numa jornada em que o FC Porto apenas joga segunda-feira e o Benfica em 23 de setembro.



Os ‘dragões’ adiaram a entrada na I Liga, num jogo em que recebem o Vitória de Guimarães, menos de uma semana após a morte súbita do antigo internacional português e atual diretor para o futebol, Jorge Costa, vítima na terça-feira de paragem cardiorrespiratória.



O Benfica entra em cena na primeira jornada apenas em 23 de setembro, em casa com o Rio Ave, devido ao constrangimento de calendário da equipa, que se encontra a disputar a qualificação para a fase de liga da Liga dos Campeões.



No jogo entre Casa Pia e Sporting devem ser várias as ‘caras’ novas nos dois emblemas, com os bicampeões nacionais a partirem para a época sem o seu goleador das duas últimas temporadas, Viktor Gyökeres, transferido para o Arsenal, mas com a entrada do colombiano Luís Suárez.



Na última temporada, em que o Casa Pia terminou em nono lugar, o Sporting venceu os dois jogos com os ‘gansos’ (2-0 em casa e 3-1 fora), com o sueco Gyökeres a marcar três golos no conjunto dos dois jogos.



Programa da 1.ª jornada:



- Sexta-feira, 08 ago:



Casa Pia – Sporting, 20:15.



- Sábado, 09 ago:



Nacional – Gil Vicente, 15:30.



Arouca – AVS, 20:30.



- Domingo, 10 ago:



Famalicão – Santa Clara, 17:00.



Moreirense – Alverca, 20:30.



Sporting de Braga – Tondela, 20:30.



- Segunda-feira, 11 ago:



Estoril Praia – Estrela da Amadora, 18:45.



FC Porto – Vitória de Guimarães, 20:45.



- Terça-feira, 23 set:



Benfica – Rio Ave, 20:15.