Boavista assegura condições para receber Sporting no Estádio do Bessa

“Nunca esteve em causa a realização do próximo jogo no Estádio do Bessa. O Boavista precisa de estabilidade e serenidade para continuar a trabalhar. Lamentamos que certos rumores, alimentados por pessoas com interesses alheios ao bem do clube, prejudiquem de forma objetiva a nossa instituição”, observou a direção presidida por Rui Garrido Pereira, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.



A equipa orientada pelo anglo-escocês Stuart Baxter trabalhou hoje de manhã no relvado contíguo ao Bessa, cuja manutenção está a cargo do clube, um dia depois de ter iniciado a preparação do jogo com o Sporting em Esmoriz, na sequência do corte de eletricidade no recinto portuense.



“Uma falha de energia ocorrida no Estádio do Bessa teve origem em dificuldades relacionadas com a mudança de fornecedor, agravadas pelo fim de semana prolongado. O Boavista manteve sempre um contacto próximo com a SAD, no sentido de encontrar soluções e resolver a situação, o que foi, felizmente, alcançado com sucesso”, explicou.



Na segunda-feira, após dois dias de folga, as ‘panteras’ tinham começado a preparar a receção ao campeão nacional e líder Sporting em Esmoriz, freguesia do concelho de Ovar localizada a quase 30 quilómetros do Porto, face à ausência de energia elétrica no Bessa.



O problema perdurava desde 16 de abril e levou ao encerramento das bilheteiras do estádio, atrasando o início da venda de ingressos para o jogo, que está agendado para as 20:30 de domingo, com a SAD, administradora do futebol profissional do Boavista, a disponibilizá-los a partir do final da manhã na loja do clube, a cerca de 200 metros do Bessa.



“Importa referir que existem dívidas acumuladas que têm vindo a ser gradualmente reduzidas nos últimos meses. No entanto, nem sempre é possível controlar todos os fatores ou garantir que tudo decorra como planeado. O clube respeita todos e agradece, igualmente, ser respeitado enquanto associação desportiva centenária de referência nacional”, prosseguiu.



Fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que a dívida em causa foi liquidada pela SAD e que a rotina habitual do Boavista será retomada na quarta-feira, com a venda de bilhetes a regressar ao departamento de relações públicas do Estádio do Bessa.



As 'panteras' estão em zona de despromoção direta, na 17.ª e penúltima posição, com os mesmos 21 pontos do Farense, a cinco da zona de manutenção e a três da vaga de play-off, enquanto os 'leões' seguem na frente, em igualdade com o Benfica, ambos com 72.