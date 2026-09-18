Borges admite falta de consistência do Sporting mas está "otimista"





(Com Lusa)

“Claro que, individualmente, temos de ser mais consistentes em alguns comportamentos, e estamos claramente cientes desse trabalho, mas muito otimistas e muito bem com nós mesmos naquilo que tem sido o nosso trabalho de forma global, porque tem sido muito, muito, muito positivo”, vincou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.Questionado, durante a antevisão ao encontro com o Arouca, sobre a alegada inconsistência de resultados e as vantagens perdidas pelos ‘leões’ desde que assumiu o ‘leme’ dos vice-campeões nacionais, Borges decidiu “puxar atrás a cassete” para “relembrar o trabalho da equipa técnica que comanda” e os resultados alcançados.“A consistência é que [o Sporting] foi campeão nacional, esteve em duas finais da Taça de Portugal, numa final e numa meia-final da Taça da Liga, disputou uma Supertaça, fez 82 pontos em duas épocas, num ano foi campeão, no outro não chegou para ser campeão. É a equipa técnica que tem mais golos marcados à frente do Sporting”, enumerou.Mais à frente, voltou a tocar no assunto para lembrar “todo um trajeto” da sua equipa técnica, “e não dois jogos” nesta época em que os ‘verdes e brancos’ cederam pontos nos últimos minutos.“Tenho duas derrotas no Sporting para o campeonato português. Duas. Quero ganhar mais? Queria ganhar muito mais. Estive nas decisões finais, queria ganhar os troféus? Queria, não consegui, mas estive lá. E farei sempre tudo para estar lá, seja campeonato, seja ‘Champions’”, reforçou.O Sporting ‘caiu’ para o terceiro lugar no campeonato, a quatro pontos do líder, o FC Porto, e a dois do Benfica após empatar, na última jornada, na visita ao Famalicão (1-1) com um golo sofrido no período de descontos e numa altura em que os minhotos jogavam em inferioridade numérica.Por isso, o técnico reconheceu que é “muito” importante ‘virar a página' e regressar às vitórias no sábado, quando receber o Arouca, a contar para a sétima jornada da competição.“Primeiro, porque vimos de um resultado menos positivo. E se queremos lutar para ser campeões, temos de ganhar. Não ficamos felizes só por ganhar, queremos jogar bem, queremos melhorar”, apontou.E no dia seguinte ao Sporting-Arouca defrontam-se os dois rivais que seguem à frente do conjunto de Alvalade na classificação, FC Porto e Benfica, mas Rui Borges desvalorizou a importância do clássico, no Estádio do Dragão, para o futuro da sua equipa no campeonato.“Estou preocupado apenas e só com o nosso jogo, e com fazermos tudo para conseguirmos uma vitória em nossa casa, perante os nossos adeptos e perante uma boa equipa”, resumiu.O Sporting recebe o Arouca no sábado, em partida da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de David Rafael Silva (AF Porto).Se vencer, a equipa orientada por Rui Borges recupera pontos a pelo menos um dos rivais que seguem à sua frente na classificação, uma vez que FC Porto e Benfica defrontam-se, no dia seguinte, à mesma hora, no Estádio do Dragão.O Arouca, orientado por Vasco Seabra, não vence há dois jogos, mas segue em quinto lugar na I Liga, com 10 pontos, a apenas quatro do Sporting, fruto de um arranque positivo em que, nas primeiras quatro jornadas, venceu três encontros e só perdeu na visita ao FC Porto (2-0).