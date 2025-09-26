Borges com reforços contra Estoril "difícil"

“O Rui e o Geny já estão na convocatória. Vieram das seleções condicionados, mas já podemos contar com eles”, disse o treinador do Sporting, adiantando que Diomande também está quase recuperado e já poderá ser opção no jogo da liga dos Campeões com o Nápoles, mas que ainda não estará disponível frente ao Estoril.



Sobre o adversário do próximo sábado, Rui Borges, diz tratar-se de uma boa equipa, que fez uma boa época no ano passado e que se torna mais perigosa quando joga em casa. “Jogando em casa, torna-se uma equipa mais forte e mais perigosa. Tem bons jogadores, processo ofensivo, jogadores que fazem a diferença também. É uma equipa que, apesar de tudo, não tem conseguido traduzir as oportunidades que tem criado nos jogos. Acho que é uma equipa que tem criado até bastantes oportunidades. Por infelicidade, e às vezes por mérito do adversário, não tem conseguido finalizar da melhor forma”, disse o treinador do Sporting.



“[O Estoril] é uma equipa que cria muito [jogo], penso que é das equipas que tem mais posse de bola, que mostra bem aquilo que é o seu coletivo e, acima de tudo, a ideia do seu treinador. É uma equipa que gosta de ter bola, gosta de valorizar o jogo, por isso, é uma equipa bastante dinâmica. Não podemos deixar que eles ganhem confiança e que se tornem preponderantes no jogo. É um jogo difícil”, reconheceu Rui Borges.



Sobre o rendimento da equipa nos últimos jogos, Rui Borges disse estar “muito satisfeito”, mas defendeu que há sempre margem para melhorar e que é esse o objetivo da equipa técnica e dos jogadores.



“Estou muito satisfeito com a resposta que a equipa tem dado e tem conseguido dar ao longo dos jogos, em todos os jogos, mas é lógico que há sempre uma margem para nós melhorarmos, seja no processo ofensivo, seja no processo defensivo, seja bolas de esquemas táticos. Em cada momento dos jogos, há sempre margem para nós crescermos e para melhorarmos. Por isso, ainda temos muito para melhorar”, sublinhou Rui Borges.



Questionado sobre os agradecimentos de Gyokeres ao Sporting quando recebeu o prémio de goleador do ano, Rui Borges disse que não esperava outra coisa do jogador sueco, que considera ser uma pessoa “muito humilde” e “um jogador extraordinário”



“Não esperava outra coisa dele, agradecer aos seus colegas e a toda a estrutura do Sporting, porque acho que também era mais do que merecido esse agradecimento”, disse Rui Borges.



O Sporting, bicampeão nacional e atual segundo classificado da I Liga de Futebol com 15 pontos, menos três do que o líder, FC Porto, defronta o Estoril, 12.º com 5 pontos, em jogo da sétima jornada com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, às 20:30 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, em Cascais,