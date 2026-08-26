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Campeão FC Porto em Viseu para segurar liderança isolada
O campeão em título FC Porto tem este fim de semana uma boa oportunidade para manter o arranque 100% vitorioso na I Liga portuguesa de futebol, ao deslocar-se a Viseu para defrontar o recém-promovido Académico.
Os 'dragões', líderes isolados com nove pontos e que apenas podem ser alcançados pelo Gil Vicente - sexto, com seis pontos e menos um jogo -, têm alicerçado este bom arranque de temporada numa defesa segura e eficácia no ataque, contando seis golos marcados e ainda nenhum sofrido.
Nesta quarta jornada, o FC Porto é claramente favorito para conquistar os três pontos no jogo marcado para as 18:00 de sábado, mas, mesmo assim, terá de ter cautelas frente a um Académico que somou dois empates e uma derrota, sendo que, na ronda inaugural, surpreendeu, ao conquistar a igualdade a 2-2 frente ao Benfica, em pleno Estádio da Luz.
Depois do arranque titubeante, com empate 2-2 na Amadora, após ter estado a vencer 2-0, o vice-campeão Sporting encarrilhou e somou dois triunfos seguidos, tendo, na sexta-feira, na partida inaugural da jornada, um difícil teste em Vila do Conde, diante do Rio Ave, conjunto que vem de um moralizador triunfo (2-0) no Estoril, mas que, na única partida em casa, perdeu na receção ao FC Porto.
Benfica e Sporting de Braga, que adiaram os jogos da terceira jornada - os 'arsenalistas' também não jogaram na segunda ronda devido a um problema viral que afetou o plantel - para disputarem na quinta-feira os jogos para as ligas Europa e Conferência, tentam manter-se na perseguição ao grupo da frente, fechando a jornada como anfitriões na segunda-feira, a partir das 20:15.
Após o empate na receção aos viseenses, os lisboetas reagiram à má entrada no campeonato e foram golear (7-0) na ronda seguinte o Casa Pia, recebendo agora o Estoril Praia, enquanto os bracarenses, também com empate 2-2 na jornada inaugural em casa do vizinho Moreirense, têm missão teoricamente mais difícil, ao serem anfitriões de novo dérbi, desta feita frente ao Vitória de Guimarães.
Destaque para o Arouca, que dividia a liderança com FC Porto e Marítimo na ronda anterior e que recebe no sábado precisamente os insulares, num dia em que os açorianos do Santa Clara, que, juntamente com 'verde-rubros' e Sporting, estão no grupo de equipas que perseguem o comandante da prova, com sete pontos, atuam em casa do Alverca, com apenas um ponto somado.
- Sexta-feira, 28 ago:
- Sábado, 29 ago:
- Domingo, 30 ago:
- Segunda-feira, 31 ago:
Nesta quarta jornada, o FC Porto é claramente favorito para conquistar os três pontos no jogo marcado para as 18:00 de sábado, mas, mesmo assim, terá de ter cautelas frente a um Académico que somou dois empates e uma derrota, sendo que, na ronda inaugural, surpreendeu, ao conquistar a igualdade a 2-2 frente ao Benfica, em pleno Estádio da Luz.
Depois do arranque titubeante, com empate 2-2 na Amadora, após ter estado a vencer 2-0, o vice-campeão Sporting encarrilhou e somou dois triunfos seguidos, tendo, na sexta-feira, na partida inaugural da jornada, um difícil teste em Vila do Conde, diante do Rio Ave, conjunto que vem de um moralizador triunfo (2-0) no Estoril, mas que, na única partida em casa, perdeu na receção ao FC Porto.
Benfica e Sporting de Braga, que adiaram os jogos da terceira jornada - os 'arsenalistas' também não jogaram na segunda ronda devido a um problema viral que afetou o plantel - para disputarem na quinta-feira os jogos para as ligas Europa e Conferência, tentam manter-se na perseguição ao grupo da frente, fechando a jornada como anfitriões na segunda-feira, a partir das 20:15.
Após o empate na receção aos viseenses, os lisboetas reagiram à má entrada no campeonato e foram golear (7-0) na ronda seguinte o Casa Pia, recebendo agora o Estoril Praia, enquanto os bracarenses, também com empate 2-2 na jornada inaugural em casa do vizinho Moreirense, têm missão teoricamente mais difícil, ao serem anfitriões de novo dérbi, desta feita frente ao Vitória de Guimarães.
Destaque para o Arouca, que dividia a liderança com FC Porto e Marítimo na ronda anterior e que recebe no sábado precisamente os insulares, num dia em que os açorianos do Santa Clara, que, juntamente com 'verde-rubros' e Sporting, estão no grupo de equipas que perseguem o comandante da prova, com sete pontos, atuam em casa do Alverca, com apenas um ponto somado.
Numa altura em que as diferenças na parte baixa da tabela ainda não são notórias, a situação do Casa Pia começa a ser preocupante, uma vez que os 'gansos' são a única formação que ainda não pontuou na presente edição da I Liga e têm no sábado a visita do Moreirense.
- Sexta-feira, 28 ago:
- Rio Ave – Sporting, 20:15
- Sábado, 29 ago:
- Arouca – Marítimo, 15:30
- Alverca - Santa Clara, 15:30
- Académico de Viseu - FC Porto, 18:00
- Domingo, 30 ago:
- Nacional - Estrela Amadora, 15:30
- Casa Pia – Moreirense, 18:00
- Famalicão - Gil Vicente, 20:30
- Segunda-feira, 31 ago:
- Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:15
- Benfica - Estoril Praia, 20:15