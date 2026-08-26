Campeão FC Porto em Viseu para segurar liderança isolada

Numa altura em que as diferenças na parte baixa da tabela ainda não são notórias, a situação do Casa Pia começa a ser preocupante, uma vez que os 'gansos' são a única formação que ainda não pontuou na presente edição da I Liga e têm no sábado a visita do Moreirense.





Rio Ave – Sporting, 20:15

Arouca – Marítimo, 15:30

Alverca - Santa Clara, 15:30

Académico de Viseu - FC Porto, 18:00

Nacional - Estrela Amadora, 15:30

Casa Pia – Moreirense, 18:00

Famalicão - Gil Vicente, 20:30

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:15

Benfica - Estoril Praia, 20:15

Os 'dragões', líderes isolados com nove pontos e que apenas podem ser alcançados pelo Gil Vicente - sexto, com seis pontos e menos um jogo -, têm alicerçado este bom arranque de temporada numa defesa segura e eficácia no ataque, contando seis golos marcados e ainda nenhum sofrido., mas, mesmo assim, terá de ter cautelas frente a um Académico que somou dois empates e uma derrota, sendo que, na ronda inaugural, surpreendeu, ao conquistar a igualdade a 2-2 frente ao Benfica, em pleno Estádio da Luz.Depois do arranque titubeante, com empate 2-2 na Amadora, após ter estado a vencer 2-0,tendo, na sexta-feira, na partida inaugural da jornada, um difícil teste em Vila do Conde, diante do Rio Ave, conjunto que vem de um moralizador triunfo (2-0) no Estoril, mas que, na única partida em casa, perdeu na receção ao FC Porto.- para disputarem na quinta-feira os jogos para as ligas Europa e Conferência,Após o empate na receção aos viseenses, os lisboetas reagiram à má entrada no campeonato e foram golear (7-0) na ronda seguinte o Casa Pia, recebendo agora o Estoril Praia, enquanto os bracarenses, também com empate 2-2 na jornada inaugural em casa do vizinho Moreirense, têm missão teoricamente mais difícil, ao serem anfitriões de novo dérbi, desta feita frente ao Vitória de Guimarães.Destaque para o Arouca, que dividia a liderança com FC Porto e Marítimo na ronda anterior e que recebe no sábado precisamente os insulares, num dia em que os açorianos do Santa Clara, que, juntamente com 'verde-rubros' e Sporting, estão no grupo de equipas que perseguem o comandante da prova, com sete pontos, atuam em casa do Alverca, com apenas um ponto somado.