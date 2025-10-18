Sporting
Futebol Nacional
Campeão nacional pelo Sporting Vítor Baltasar morre aos 77 anos
O antigo médio internacional Vítor Baltasar, que foi campeão nacional de futebol em 1973/74, morreu hoje aos 77 anos, anunciou o Sporting, clube que representou entre 1973 e 1978.
“O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Vítor Baltasar, que partiu este sábado aos 77 anos de idade”, pode ler-se em comunicado dos ‘leões’.
Baltasar conquistou um campeonato e uma Taça de Portugal na carreira, precisamente em 1973/74, tendo cumprido 130 jogos pelos ‘verdes e brancos’.
‘Revelado’ pelo Pescadores, da Costa da Caparica, o internacional português por uma vez, num particular ante a Suíça em 1977, jogou também no Seixal, no Atlético, no Belenenses, no Vizela, no Lixa e no Pêro Pinheiro.
Baltasar conquistou um campeonato e uma Taça de Portugal na carreira, precisamente em 1973/74, tendo cumprido 130 jogos pelos ‘verdes e brancos’.
‘Revelado’ pelo Pescadores, da Costa da Caparica, o internacional português por uma vez, num particular ante a Suíça em 1977, jogou também no Seixal, no Atlético, no Belenenses, no Vizela, no Lixa e no Pêro Pinheiro.