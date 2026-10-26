Campeão Sporting e Benfica favoritos na Ronda Principal da `Champions` de futsal

Os ‘leões’ estreiam-se no Caminho A da fase principal frente aos bielorrussos do FC Stalitsa Minsk, defrontando no dia seguinte o Étoile Lavalloise, tetracampeão francês e o adversário teoricamente menos acessível, e fechando a participação no sábado perante os croatas do MNK Olmissum, anfitriões da ‘poule’ 3.



O Benfica, bicampeão português em título, joga nos mesmos dias, frente aos ucranianos do HIT Kiev, na quarta-feira, os espanhóis do ElPozo Múrcia, vice-campeão espanhol, na quinta-feira, encerrando a participação no grupo 4 no sábado, com os neerlandeses do Tigers Roermond, organizadores do mini-torneio.



Os rivais lisboetas apresentam-se como favoritos a vencerem os respetivos agrupamentos e a qualificação para os oitavos de final estará a salvo de qualquer percalço, uma vez que será alcançada pelos primeiros três classificadas de cada um dos quatro grupos do Caminho A, apesar de ser conveniente terminar nas duas posições de topo.



Isto acontece porque os dois primeiros posicionados evitam um confronto entre si no arranque da fase a eliminar, defrontando um dos terceiros classificados do Caminho A e os vencedores dos quatro grupos do Caminho B (disputado por equipas menos fortes), além de terem a vantagem de jogar a segunda mão em casa.



Só uma catástrofe afastará dos ‘oitavos’ o Sporting, campeão europeu em 2019, 2021 e 2026 e finalista vencido em 2011, 2017, 2018, 2022 e 2023, mas o Étoile Lavalloise, quarto classificado na temporada passada, poderá colocar alguns obstáculos à equipa treinada por Nuno Dias na luta pela vitória na ‘poule’.



O Sporting, o clube com maior número de finais disputadas (oito), a par do Inter Movistar, e o terceiro com mais títulos conquistados, em igualdade com o Palma Futsal e apenas superado por Inter Movistar (cinco) e FC Barcelona (quatro), deverá encontrar menos oposição por parte dos bielorrussos e dos croatas.



No grupo do Benfica, a primeira equipa portuguesa a erguer o troféu na mais importante prova europeia de clubes, em 2010 (depois de ter sido também a pioneira a disputar a final, em 2004), existe igualmente uma equipa que se destaca, o ElPozo Múrcia, o principal opositor na corrida ao primeiro lugar.



Os espanhóis, que integram no plantel o guarda-redes internacional português Edu (a recuperar de lesão), já atingiram duas vezes o jogo decisivo, em 2008 e 2020, e deverão colocar problemas à equipa treinada pelo brasileiro Cassiano Klein que os ucranianos e os neerlandeses não terão capacidade de replicar.



Se a lógica imperar na Ronda Principal, ‘leões’ e ‘águias’ estarão presentes em 04 de novembro no sorteio dos oitavos de final, cujas duas mãos se disputam em 23 de novembro e 04 de dezembro, que definirá também o emparelhamento dos quartos de final, agendados para 08 e 19 de fevereiro de 2027.