Campeão Sporting entra a vencer na Ronda Principal da Liga dos Campeões de futsal

Em Omis, na Croácia, Rúben Teixeira (14 e 37 minutos), Tomás Paçó (29) e os brasileiros Felipe Rufino (31) e Rocha (32) atestaram a supremacia dos ‘leões’, tendo Igor Shcherbich (24) anotado o único golo bielorrusso.



Num grupo em que os três primeiros classificados acedem aos oitavos de final, o Sporting isolou-se provisoriamente na liderança, com três pontos, contra nenhum do Stalitsa, quarto e último, enquanto os franceses do Étoile Lavalloise e os croatas do Olmissum, anfitriões da ‘poule’, ainda jogarão.



Os lisboetas, vencedores da prova em 2018/19, 2020/21 e 2025/26, vão medir forças na quinta-feira com o Étoile Lavalloise, quarto colocado na temporada passada, e fecham esta fase diante do Olmissum, no sábado.



Os ‘oitavos’ serão disputados a duas mãos, em 23 de novembro e 04 de dezembro, respetivamente, e antecedem os ‘quartos’, estando a ‘final four’ da Liga dos Campeões prevista para maio de 2026, em Bienna, na Suíça.



Apesar de ter rematado 29 vezes na primeira parte, a equipa treinada por Nuno Dias só se adiantou no marcador ao minuto 14, quando Alex Merlim desequilibrou na esquerda e Rúben Teixeira finalizou a passe do capitão.



O Sporting continuou a ser superior no reatamento, mas o Stalitsa igualou aos 24 minutos, num lançamento do guarda-redes do guarda-redes Aleksei Luksha para Artem Yakubov, que serviu o golo do capitão Igor Shcherbich.



Os ‘verdes e brancos’ recuperaram a vantagem cinco minutos depois, com Tomás Paçó a concretizar na recarga, após acertar na barra, e ampliaram distâncias por Felipe Rufino, ao rodopiar sobre Dmitri Shimanovski, aos 31.



Rocha (32 minutos), assistido pelo guarda-redes Bernardo Paçó, que tinha voltado à quadra depois do único tento do Stalitsa, e Rúben Teixeira (37), cujo ‘bis’ surgiu numa jogada em que passou por três adversários, ilustraram a crescente eficácia do Sporting com o avanço do cronómetro.



Jogo no Sportska dvorana Ribnjak, em Omis, na Croácia.



Sporting - Stalitsa Minsk, 5-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Rúben Teixeira, 14 minutos.



1-1, Igor Shcherbich, 24.



2-1, Tomás Paçó, 29.



3-1, Felipe Rufino, 31.



4-1, Rocha, 32.



5-1, Rúben Teixeira, 37.



Equipas:



- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Wesley França, Bruno Pinto e Alex Merlim. Jogaram ainda, Oleksandr Sukhov, Rúben Teixeira, Ivan Chishkala, Felipe Valério, Erick Mendonça, Felipe Rufino, Bruno Maior e Rocha.



Treinador: Nuno Dias.



- Stalitsa Minsk: Aleksei Luksha, Aliaksandr Umpirovich, Igor Shcherbich, Artem Yakubov e Dmitri Shimanovski. Jogaram ainda, Oleh Yeromin, Dzianis Semianiuk, Vladimir Piskun, Ivan Drazdou, Ilnur Islamov, Sergei Lavor, Andrei Zabolonkov e Djilerou Somplei.



Treinador: Aleksandr Chibisov.



Árbitros: Vlad Nicolae Ciobanu (Roménia) e Giovanni Zannola (Itália).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Cerca de 100 espetadores.