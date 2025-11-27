Campeonato regressa amanhã





(Com Lusa)

A jornada 12 assinala o regresso da I Liga depois de três semanas de paragem, devido aos compromissos das seleções e à quarta eliminatória da Taça de Portugal, antecedendo o dérbi da próxima ronda entre Benfica e Sporting.Os ‘dragões’, que lideram o campeonato com 31 pontos, somam 10 vitórias e um empate na prova, na qual venceram as últimas três partidas. Já o Estoril, nono com 13 pontos, não perde há quatro jogos na I Liga e vem de dois triunfos consecutivos.O FC Porto é o último dos três da frente a entrar em campo, no domingo, pelas 20:30, pouco depois de terminar o jogo do perseguidor Sporting, segundo a três pontos, que recebe o Estrela da Amadora no Estádio José Alvalade, pelas 18:00.Os ‘leões’, que se impuseram por 3-0 ao Club Brugge na quarta-feira na Liga dos Campeões, também venceram os últimos três jogos, enquanto os ‘tricolores’ estão em 12.º com 11 e não perderam nas últimas duas rondas, com um empate e um triunfo.O Benfica, terceiro a seis pontos da frente, é o primeiro a entrar em ação, no sábado, e o que tem, em teoria, a tarefa mais difícil nesta jornada, uma vez que viaja à Madeira para defrontar o Nacional, equipa que segue em 10.º, com 12 pontos, e que não ganha há três partidas.Os ‘encarnados’ empataram o último jogo no campeonato, na receção ao Casa Pia (2-2), mas estão moralizados com a primeira vitória na Liga dos Campeões, na visita ao Ajax, e querem evitar perder mais pontos antes do dérbi.A jornada abre na sexta-feira com a receção do Vitória de Guimarães ao AVS e fecha na segunda-feira com a visita do Sporting de Braga ao terreno do Arouca.Nesta ronda, o técnico italiano Cristiano Bacci vai cumprir o primeiro jogo pelo Tondela no campeonato, depois de uma estreia ‘amarga’ na Taça de Portugal, com eliminação frente ao Caldas, da Liga 3, nos penáltis.Programa da 12.ª jornada da I Liga:Vitória de Guimarães – AVS, 20:15Casa Pia - Alverca, 15:30Moreirense - Famalicão, 15:30Nacional - Benfica, 18:00Gil Vicente - Tondela, 20:30Rio Ave - Santa Clara, 15:30Sporting - Estrela da Amadora, 18:00FC Porto - Estoril Praia, 20:30Arouca - Sporting de Braga, 20:15