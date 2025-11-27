Sporting
Campeonato regressa amanhã
O FC Porto parte para a 12.ª jornada da I Liga com o objetivo de manter a liderança isolada, na receção ao Estoril Praia, com os perseguidores Sporting e Benfica a enfrentarem Estrela da Amadora (casa) e Nacional (fora), respetivamente.
A jornada 12 assinala o regresso da I Liga depois de três semanas de paragem, devido aos compromissos das seleções e à quarta eliminatória da Taça de Portugal, antecedendo o dérbi da próxima ronda entre Benfica e Sporting.
Os ‘dragões’, que lideram o campeonato com 31 pontos, somam 10 vitórias e um empate na prova, na qual venceram as últimas três partidas. Já o Estoril, nono com 13 pontos, não perde há quatro jogos na I Liga e vem de dois triunfos consecutivos.
O FC Porto é o último dos três da frente a entrar em campo, no domingo, pelas 20:30, pouco depois de terminar o jogo do perseguidor Sporting, segundo a três pontos, que recebe o Estrela da Amadora no Estádio José Alvalade, pelas 18:00.
Os ‘leões’, que se impuseram por 3-0 ao Club Brugge na quarta-feira na Liga dos Campeões, também venceram os últimos três jogos, enquanto os ‘tricolores’ estão em 12.º com 11 e não perderam nas últimas duas rondas, com um empate e um triunfo.
O Benfica, terceiro a seis pontos da frente, é o primeiro a entrar em ação, no sábado, e o que tem, em teoria, a tarefa mais difícil nesta jornada, uma vez que viaja à Madeira para defrontar o Nacional, equipa que segue em 10.º, com 12 pontos, e que não ganha há três partidas.
Os ‘encarnados’ empataram o último jogo no campeonato, na receção ao Casa Pia (2-2), mas estão moralizados com a primeira vitória na Liga dos Campeões, na visita ao Ajax, e querem evitar perder mais pontos antes do dérbi.
A jornada abre na sexta-feira com a receção do Vitória de Guimarães ao AVS e fecha na segunda-feira com a visita do Sporting de Braga ao terreno do Arouca.
Nesta ronda, o técnico italiano Cristiano Bacci vai cumprir o primeiro jogo pelo Tondela no campeonato, depois de uma estreia ‘amarga’ na Taça de Portugal, com eliminação frente ao Caldas, da Liga 3, nos penáltis.
Programa da 12.ª jornada da I Liga:
Sexta-feira
Vitória de Guimarães – AVS, 20:15
Sábado
Casa Pia - Alverca, 15:30
Moreirense - Famalicão, 15:30
Nacional - Benfica, 18:00
Gil Vicente - Tondela, 20:30
Domingo
Rio Ave - Santa Clara, 15:30
Sporting - Estrela da Amadora, 18:00
FC Porto - Estoril Praia, 20:30
Segunda-feira
Arouca - Sporting de Braga, 20:15
(Com Lusa)