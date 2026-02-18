Candidaturas de Frederico Varandas e Bruno Sorreluz confirmadas pela MAG do Sporting

“Foram apresentadas e admitidas duas candidaturas aos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal”, refere um comunicado do presidente da MAG, indicando que, após sorteio, a lista encabeçada por Bruno Sorreluz, proprietário do restaurante 'Cantinho do Sá', será a A, e a liderada por Frederico Varandas, presidente em exercício, terá a letra B.



O prazo para a entrega de listas para os órgãos sociais do clube bicampeão nacional de futebol terminou em 12 de fevereiro, dia em que Bruno Sorreluz entregou a candidatura junto do presidente da MAG, João Palma.



Frederico Varandas, que lidera o clube desde 2018, já tinha apresentado as assinaturas necessárias para concorrer às eleições, no dia 11, acompanhado na sua lista por Pedro Almeida Cabral, concorrente à sucessão de João Palma na chefia da MAG, e por João Teives, recandidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.



O médico, de 46 anos, diretor clínico do Sporting entre 2011 e 2018, apresentou Miguel Ribeiro Telles, antigo 'vice' do clube e líder da SAD, como mandatário ao sufrágio agendado para 14 de março, tendo em vista um terceiro mandato à frente do vice-líder da I Liga no quadriénio 2026-2030.



Frederico Varandas era diretor clínico do Sporting quando se candidatou pela primeira vez à presidência do clube, em setembro de 2018, e venceu com 42,32% dos votos, no escrutínio 'leonino' mais participado de sempre, antes de ser reeleito em março de 2022, com votação duplicada (85,8%).



No primeiro ato eleitoral que venceu, ganhou com 42,32% dos votos (8.717 votantes), contra 36,84% (9.735) de João Benedito, seguindo-se José Maria Ricciardi (14,55%), Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).



Já em março de 2022, foi reeleito presidente com 85,8% (64.509 votos), superando os concorrentes Nuno Sousa (7,3%, 5.408) e Ricardo Oliveira (2,95%, 2.216 votos).



Em dezembro último, na gala dos Prémios Stromp, Frederico Varandas tinha anunciado a recandidatura à presidência do Sporting, considerando estar a meio da sua missão no clube.



Nesses dois mandatos, tornou-se mesmo o presidente com mais troféus nacionais de futebol ao serviço dos 'verdes e brancos', ao arrebatar nove, contra os oito de António José Ribeiro Ferreira, líder entre 1946 e 1953.



Além de três Taças da Liga (2018/19, 2020/21 e 2021/22), duas Taças de Portugal (2018/19 e 2024/25) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2021), o Sporting sagrou-se campeão nacional por três vezes com Varandas.



Os lisboetas quebraram um hiato de 19 anos na I Liga, o maior da história do clube, em 2020/21, antes de, na época passada, revalidarem o título pela primeira vez em mais de sete décadas e 'selarem' a 'dobradinha' ao fim de 23 anos.



As eleições para os órgãos sociais do Sporting, para um mandato até 2030, estão agendadas para 14 de março, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00.