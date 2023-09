Cavinato rescinde com o Sporting após acusar positivo num controlo antidoping

"É com um profundo sentimento de tristeza que o Sporting Clube de Portugal informa, na sequência dos acontecimentos já relatados, reconhecidos e lamentados pelo atleta Diego Cavinato, que ambas as partes chegaram a um acordo de rescisão contratual amigável”, lamentaram os ‘leões’, em comunicado.



Por sua vez, Cavinato recorreu às redes sociais para falar de "um dos dias mais difíceis da sua vida" e explicar as razões que o levaram a tomar uma substância proibida.



"No passado junho, e depois de mais de uma semana de paragem, provocada por um traumatismo craniano em treino, e sem qualquer má-fé da minha parte, tomei um medicamento acelerador do metabolismo para perder algum peso ganho devido à paragem”, justificou.



O ala, de 38 anos, acrescentou que tomou o medicamento “de consciência tranquila e sem pensar que continha uma substância proibida pela Autoridade Antidopagem” de Portugal (ADoP).



“Um erro inadvertido da minha parte levou-me a um possível castigo, que precipitará uma paragem que espero que seja curta, mas que inviabiliza a minha participação desportiva no médio prazo”, concluiu.



Cavinato jogou um total de 341 jogos oficiais pelo Sporting e marcou 340 golos, tendo conquistado duas Ligas dos Campeões, seis campeonatos, cinco Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e quatro Supertaças.