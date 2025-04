CD da FPF abre processo disciplinar a Frederico Varandas e ao Sporting

O líder dos verdes e brancos, que a 5 de abril foi alvo de suspensão por 51 dias, recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) mas viu a presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), Tânia Meireles Cunha, indeferir um pedido de providência cautelar que pretendia suspender a eficácia do citado castigo.



Assim, segundo o acórdão publicado no site do TAD, continuou impedido de "estar presente na zona técnica dos recintos desportivos em que se disputem jogos oficiais, desde duas horas antes do início de qualquer jogo oficial e até 60 minutos após o seu termo e, bem assim, inibido de intervir publicamente em matérias relacionadas com as competições desportivas."



Na base da decisão do CD estão então as declarações do presidente do Sporting no rescaldo da vitória com o Rio Ave, na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, no passado dia 22 feitas junto à sala de imprensa do estádio capital do móvel.