Champions. Sporting inscreve totalidade dos 10 reforços na fase de liga

Essa dezena consta da lista A de 25 jogadores submetida pelo treinador Rui Borges, da qual fazem igualmente parte o ala esquerdo Nuno Santos, apesar dos problemas musculares e recidivas sofridos nos últimos meses, e o médio Samuel Justo e o avançado Rodrigo Rodrigues, ambos só com partidas em 2026/27 ao serviço da equipa B ‘leonina’, da II Liga portuguesa.



O defesa esquerdo Rodrigo Dias, o extremo Flávio Gonçalves e o ponta de lança Rafael Nel, todos já utilizados esta temporada, não integram a lista A, mas estarão previsivelmente na lista B, que não consta do sítio oficial da UEFA na Internet e está reservada de forma ilimitada a futebolistas nascidos de 01 de janeiro de 2005 em diante.



Igual cenário deve abranger o centrocampista João Simões, a recuperar desde abril de uma intervenção cirúrgica ao quinto metatarso do pé direito.



O guarda-redes Kaique Pereira, o defesa central Ibrahima Ba, o lateral esquerdo Moncef Zekri, os médios Sergi Altimira, Silas Andersen, Issa Doumbia, Pedro Lima e Rodrigo Zalazar e os extremos Nestory Irankunda e Jesse Derry foram contratados pelos ‘leões’ na janela de transferências de verão, que apenas termina na sexta-feira na I Liga, dois dias depois do fim do prazo de inscrições para a fase de liga da Liga dos Campeões.



O Sporting vai iniciar a 13.ª presença, e terceira consecutiva, na Liga dos Campeões com a receção aos turcos do Galatasaray, do recém-contratado português Rafael Leão, antigo extremo ‘leonino’, na quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a primeira de oito jornadas da fase de liga.



Eliminados nos quartos de final em 2025/26, os ‘verdes e brancos’ defrontam ainda em casa os austríacos do LASK Linz, em 21 de outubro, os ingleses do Manchester United, em 25 de novembro, e os espanhóis do FC Barcelona, em 20 de janeiro de 2027.



As visitas aos franceses do Lens, em 13 de outubro, aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, em Londres, em 03 de novembro, aos italianos da Roma, em 08 de dezembro, e aos ingleses do Manchester City, em 27 de janeiro, no fecho da primeira fase, completam o calendário do Sporting.







Lista de jogadores inscritos pelo Sporting na Liga dos Campeões:



- Guarda-redes: Rui Silva, Kaique Pereira e Diego Callai.



- Defesas: Iván Fresneda, Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Ibrahima Ba, Gonçalo Inácio, Zeno Debast, Nuno Santos, Maxi Araújo e Moncef Zekri.



- Médios: Sergi Altimira, Silas Andersen, Issa Doumbia, Samuel Justo, Pedro Lima e Rodrigo Zalazar.



- Avançados: Geny Catamo, Luís Guilherme, Nestory Irankunda, Jesse Derry, Rodrigo Rodrigues, Luis Suárez e Fotis Ioannidis.