"Champions". Sporting recebe Man. City em jogo de exigência máxima

O campeão português jogará com um dos adversários mas difíceis em prova na "Champions", depois de ter sido segundo classificado na fase de grupos, atrás do Ajax, que nestes mesmos oitavos de final defrontará o Benfica (23 de fevereiro e 15 de março).



O Sporting terá de ser perfeito para se manter na corrida a uma inédita presença nos quartos de final da "Champions", eliminatória em que esteve em 1982/83, mas então com a prova a ter a designação de Taça dos Clubes Campeões Europeus.



Para o jogo de hoje, no lado do Sporting, o melhor marcador da última época, Pedro Gonçalves, poderá ser opção para o treinador Rúben Amorim, depois de ter falhado o clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão (2-2).



No City, que conta com os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, o treinador Pep Guardiola confirmou que Jack Grealish, lesionado, não estará disponível, o mesmo sucedendo com o brasileiro Gabriel Jesus e Cole Palmer, ambos com problemas físicos, enquanto Kyle Walker cumpre suspensão.



O primeiro jogo entre Sporting e Manchester City disputa-se a partir das 20h00 no Estádio José Alvalade, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic, enquanto a segunda mão está agendada para 9 de março, em Manchester.



Em outro jogo de hoje no arranque dos oitavos de final, o Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes e Danilo Pereira, recebe o Real Madrid.