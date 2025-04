“Chave” do título poderá ser o Benfica-Sporting

Decorridas 28 rondas da prova, os dois rivais lisboetas separaram-se no topo na segunda-feira, face ao empate dos "leões" com o Sporting de Braga (1-1), um dia depois de os encarnados ultrapassarem o "clássico" com o FC Porto com distinção (4-1) e ficarem com dois pontos de vantagem no comando.Nesta fase final, tanto Benfica como Sporting terão três partidas em casa e outras tantas fora, sendo que o calendário das "águias" é, em teoria, menos favorável, uma vez que, além do dérbi eterno, deslocar-se-ão duas vezes ao Minho, onde nas últimas épocas deixaram pontos em casa do Vitória de Guimarães e do Sporting de Braga.Este domingo, na 29.ª jornada, a formação comandada por Bruno Lage recebe o Arouca, 12.º classificado, sobre o qual se impôs em seis dos sete duelos em casa e tendo apenas cedido um empate, logo no primeiro encontro, em 2013/14.A receção ao AFS, 16.º classificado, será inédita, havendo apenas como termo de comparação o empate (1-1) registado na primeira volta, na Vila das Aves, em contraste com a curta deslocação ao Estoril, onde o Benfica perdeu apenas em 1946 e, neste século, apenas consentiu uma igualdade (1-1), em 2021/22.O dérbi da 33.ª jornada é considerado de "tripla" – curiosamente, houve tripla de resultados nos três anteriores duelos na Luz para o campeonato -, ainda que as "águias" dominem em casa, com 49 vitórias contra 16.Já o Sporting visitará o surpreendente Santa Clara, quinto colocado, e o lanterna-vermelha Boavista - além do rival lisboeta - e receberá Moreirense, Gil Vicente e, na derradeira ronda, o Vitória de Guimarães, a única formação que estará no caminho de ambos os emblemas da capital neste ‘sprint’ final.Depois de visitarem o Estádio da Luz, os campeões em título vão encerrar a competição em casa, perante o Vitória de Guimarães, que, em 23 duelos em Lisboa neste século, apenas pontuou em quatro, somente um deles com um triunfo, em 2010. De resto, o Sporting leva sete vitórias caseiras seguidas frente aos vimaranenses e só concedeu golos numa delas (3-1, em 2019/20).