Cláudia Neto renova com o Sporting

Neto, que vai para a quarta temporada de verde e branco, terá 39 anos quando o vínculo expirar, mantendo-se no plantel às ordens de Micael Sequeira com o objetivo de “conquistar títulos”.



"Estou muito feliz. Para mim é um orgulho poder continuar a representar o Sporting. Queria muito continuar no clube”, destacou, citada pelo site oficial dos lisboetas.



Campeã na Alemanha e na Suécia, Neto persegue um terceiro título nacional: “Sermos campeãs pelo Sporting é o que queremos e vamos trabalhar para isso”, declarou a média.



A quinta mais internacional de sempre por Portugal, com 136 jogos pela seleção"‘A", foi uma das mais utilizadas em 2024/25, com 10 golos e oito assistências, em novo "vice" das "leoas", atrás do pentacampeão Benfica.



A antiga jogadora de Linköping, Wolfsburgo, Fiorentina, Prainsa Saragoça e Espanyol soma, ao todo, 90 partidas oficiais pelos verdes e brancos, procurando agora “passar experiência” às mais novas do clube e continuando a lutar por mais títulos, depois de ter vencido a Supertaça no início da época transata.