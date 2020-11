Coates fez tratamento no Sporting após dispensa da seleção do Uruguai

Além de Coates, também Bruno Tabata e Antunes estiveram entregues ao departamento médico dos 'leões' e, de acordo com nota publicada no site oficial, fizeram trabalho no ginásio e no relvado.



O treinador Rúben Amorim chamou Gaspar, Diego Callai, Loide Augusto, Nicolai Skoglund, Mees de Wit, Tiago Ferreira, Hevertton Santos, Paulo Agostinho, Diogo Cabral, Flávio Nazinho e Edu Pinheiro, das equipas secundárias, para colmatar a ausência de vários internacionais.



Andraz Sporar (Eslovénia), Gonzalo Plata (Equador), Zouhair Feddal (Marrocos), Pedro Porro (sub-21 de Espanha), Luís Maximiano, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Joelson Fernandes (sub-21 de Portugal) estão ao serviço das respectivas seleções.



O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10h00, na Academia de Alcochete, para preparar o jogo com o Sacavenense, da Taça de Portugal, em 23 de novembro.