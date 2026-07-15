Colombiano Sebastián Osorio reforça formação do Sporting

Sebastián Osorio chega à Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, depois de ter atuado na segunda divisão peruana pelo Universidad César Vallejo, por empréstimo do Club Universitario de Deportes.



“Estou muito emocionado. É algo que procurava desde que era um menino e vir para um clube tão grande é um sonho para mim. Venho com vontade de trabalhar e de jogar vários jogos”, disse o jovem na apresentação aos órgãos oficiais ‘leoninos’.



Osorio estreou-se pela equipa principal do Club Universitario de Deportes, do Peru, aos 16 anos, depois passar pela formação do Academia Cantolao.