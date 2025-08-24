Conrad Harder está de saída do Sporting
O jogador dinamarquÊs pode escolher o próximo clube para prosseguir a carreira, já que o Sporting chegou a acordo com o Rennes e o Milan.
O avançado, que ainda este sábado se estreou a marcar na Liga portuguesa na nova época, está inclinado em aceitar a proposta italiana.
O Sporting vai receber 25 milhões de euros, mais três mediante objetivos desportivos.
O Sporting só deixará o jogador viajar para o novo clube depois de contratar um substituto.
Conrad Harder tem 20 anos.
Chegou a Alvalade na temporada passada onde marcou 11 golos em 47 jogos em todas as competições.
Tanto o Sporting, como Rennes ou Milan estão interessados em fechar a contratação o mais rápido possível.
