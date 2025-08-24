Conrad Harder está de saída do Sporting

O avançado, que ainda este sábado se estreou a marcar na Liga portuguesa na nova época, está inclinado em aceitar a proposta italiana.



O Sporting vai receber 25 milhões de euros, mais três mediante objetivos desportivos.



O Sporting só deixará o jogador viajar para o novo clube depois de contratar um substituto.



Conrad Harder tem 20 anos.



Chegou a Alvalade na temporada passada onde marcou 11 golos em 47 jogos em todas as competições.



Tanto o Sporting, como Rennes ou Milan estão interessados em fechar a contratação o mais rápido possível.