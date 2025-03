Costa do Marfim convoca Diomande

Presença frequente nas últimas chamadas da atual campeã africana, o defesa faz parte dos 23 eleitos do treinador Emerse Faé para a visita ao Burundi, transferida para Marrocos, em 21 de março, e a receção à Gâmbia, três dias mais tarde, em Abidjan, em encontros das quinta e sexta jornadas do Grupo F de apuramento africano para o Mundial.



A Costa do Marfim comanda com 10 pontos, em quatro jornadas, sendo que os primeiros classificados das nove ‘poules’ se qualificam diretamente para a fase final, enquanto os quatro melhores segundos lutarão por uma eventual vaga adicional através de play-offs.



Ousmane Diomande, de 21 anos, contabiliza um golo em oito internacionalizações pela seleção principal dos ‘elefantes’, que conquistaram em casa a edição 2023 da Taça das Nações Africanas (CAN), disputada no ano seguinte, repetindo os feitos de 1992 e 2015.



Com 36 desafios e dois tentos pelo Sporting em 2024/25, o defesa central acompanha o companheiro de setor Willy Boly, com passagens anteriores por Sporting de Braga e FC Porto, na convocatória da Costa do Marfim, que procura a quarta presença em Mundiais.



A fase final da 23.ª edição do principal torneio planetário de seleções decorre entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.