Cristiano Piccini reforça defesa do "Leão"

O jogador assinou um contrato válido até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros, num negócio em que não foram revelados os valores da transferência. Piccini, de 24 anos, chega do Betis e fez a sua formação na Fiorentina. É internacional italiano nos escalões de sub-19, sub-20 e sub-21.



O lateral direito alinhou nas três últimas épocas no Bétis de Sevilha, depois de passagens pela Fiorentina, clube onde se formou, Carrarese, Spezia e Livorno.



Na última época, Cristiano Piccini, de 24 anos, foi utilizado em 25 jogos ao serviço do Bétis de Sevilha, no campeonato e Taça do rei, tendo apontado três golos.



O Bétis também confirmou o acordo com o Sporting, referindo que vai manter uma percentagem numa futura transferência do defesa.



Depois do defesa central André Pinto, que chega ao clube depois de finalizar o seu contrato com o Sporting de Braga, Cristiano Piccini é o segundo reforço garantido para a próxima temporada no Sporting.