Custódio Castro quer um Alverca competitivo em Alvalade para a Taça da Liga

O Alverca prepara-se para defrontar o Sporting duas vezes esta semana no Estádio José Alvalade, com jogos para a Taça da Liga, na terça-feira, e para a Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira.



Após a derrota pesada em casa diante do Gil Vicente (4-0), o treinador dos ribatejanos reconhece que o importante para o primeiro confronto com os ‘leões’ para a Taça da Liga será recuperar a identidade competitiva da equipa.



“O resultado com o Gil Vicente não foi o esperado. Importa recuperarmos as nossas características como a atitude e agressividade e os jogadores têm noção disso. Temos algumas lesões, mas o objetivo é darmos uma boa imagem e sermos competitivos”, avançou o técnico alverquense em conferência de imprensa.



Custódio Castro deixou elogios aos bicampeões nacionais, admitindo, por outro lado, que terá que fazer uma gestão física da equipa devido aos dois jogos no espaço de poucos dias.



“Vamos defrontar o campeão nacional, uma equipa que pode trocar os onze jogadores e continua a ter grande qualidade. Temos dois jogos no espaço de três dias e temos que ser muito cuidadosos em relação à gestão, sem retirarmos ímpeto à resposta que queremos dar em campo”, afirmou.



O Alverca tem oito baixas (Julián Martínez, Stephanie Diarra, Léo Chu, Chiquinho, Isaac James, André Paulo, Tomás Mendes e Figueiredo) para a partida da Taça da Liga com o Sporting, mas o técnico dos ribatejanos espera uma equipa comprometida em Alvalade.



“Nunca me escondi em relação à construção da equipa desde o início da época. Sei o desafio enorme que é trabalhar no Alverca. Não vou arranjar desculpas. O propósito é manter o clube na I Liga e para isso precisamos de valores bem assentes. Queremos um Alverca que lute, seja competitivo em todos os jogos e represente a cidade, porque, se isso não acontecer, as pessoas não se reconhecem na equipa”, vincou.