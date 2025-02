Daniel Bragança desfalca Sporting com rotura do ligamento cruzado no joelho esquerdo

O futebolista português do Sporting Daniel Bragança sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, anunciaram hoje os leões, desfalcando a equipa pelo menos até ao fim da temporada.

“O médio português sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo”, pode ler-se no comunicado dos ‘leões’, que hoje voltaram aos treinos após o empate 2-2 o Arouca, no sábado, para a 22.ª jornada da I Liga.



É a segunda vez na carreira que Bragança, de 25 anos, sofre este tipo de lesão muito grave, tendo, em julho de 2022, sofrido o mesmo tipo de rotura, mas no joelho direito, falhando então toda a temporada 2022/23.



Esta época, levava 29 jogos e quatro golos pela equipa principal dos ‘verdes e brancos’, que têm também lesionados Jeremiah St. Juste, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Hidemasa Morita e Geny Catamo.