Daniel Bragança regressa ao relvado quase oito meses depois da rotura no joelho

De acordo com as imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, o jogador fez corrida e trabalho de ginásio na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, progredindo numa recuperação iniciada em fevereiro, quando se lesionou no empate dos `leões` na receção ao Arouca (2-2), em encontro da 22.ª jornada da edição 2024/25 da I Liga, e foi operado.

Daniel Bragança, de 26 anos, está a debelar uma rotura ligamentar pela segunda vez na carreira, sendo que, em julho de 2022, sofreu uma entorse traumática no joelho direito, com lesão do cruzado anterior, e falhou toda a temporada 2022/23, antes de voltar à competição e sagrar-se bicampeão nacional, conquistando ainda uma Taça de Portugal.

O médio está acompanhado no boletim clínico do Sporting pelo extremo Nuno Santos, ausente dos relvados desde outubro de 2024, devido a uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito.

A equipa treinada por Rui Borges cumpriu o segundo de três dias de folga, numa altura em que encara a segunda paragem da I Liga para os compromissos das seleções nacionais no segundo lugar, com 19 pontos, a três do líder isolado FC Porto, em oito jornadas.